El Teatro Real adelanta al 9 de noviembre la función de 'Las bodas de Fígaro', por la huelga general del 11N

Archivo - Teatro Real - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Real ha reprogramado al lunes 9 de noviembre, a las 19.30 horas, la representación de la ópera 'Las bodas de Fígaro' prevista inicialmente para el miércoles 11, con motivo de la convocatoria de huelga general para esa jornada.

Según ha informado el Real en un comunicado, la decisión se ha acordado "por razones de seguridad y para prevenir posibles incidencias en la movilidad del transporte público o eventuales cortes de circulación que podrían dificultar la entrada y salida del público, los artistas, los trabajadores y el resto de profesionales".

Con esta medida, el Teatro Real busca garantizar y compaginar el derecho a la huelga de su plantilla con su compromiso con el público.

La institución explica que las localidades adquiridas para la función del 11 de noviembre serán válidas automáticamente para la nueva fecha, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional. Los espectadores que no puedan asistir el 9 de noviembre podrán solicitar un cambio gratuito para otra función o la devolución del importe de las entradas.

Para gestionar estas opciones, los espectadores deberán contactar con el servicio de atención al cliente antes de las 14.00 horas del miércoles 4 de noviembre, a través del teléfono 900 24 48 48, habilitado para el público general, o del 900 861 352, para abonados. También podrán realizar la gestión presencialmente en las taquillas del teatro, abiertas de lunes a viernes laborables de 10.00 a 18.30 horas.