Teatro Real inaugurará la VIII edición de Flamenco Real con Fuensanta 'La Moneta' y el guitarrista José Fermín Fernández

El Teatro Real Inaugura El Próximo 15 De Octubre La VIII Edición De Flamenco Real Con Fuensanta 'La Moneta' Y Del Guitarrista Granadino José Fermín Fernández. - TEATRO REAL

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Real inaugura el próximo 15 de octubre la VIII edición de Flamenco Real con Fuensanta 'La Moneta' y del guitarrista granadino José Fermín Fernández.

En coproducción con SOLANA, Flamenco Real se consolida en el Salón de Baile de Isabel II con nueve citas mensuales, con tres funciones por programa, cada una de ellas compuesta por dos cabezas de cartel, en las que el baile siempre estará presente, con más baile, cante o toque, acompañado del elenco correspondiente, poniendo en diálogo a bailaores, cantaores y guitarristas de referencia.

Así, esta fórmula recorre toda la temporada, con inicio del espectáculo a las 20.00 horas, salvo los viernes 19 de diciembre, 20 de marzo y 26 de junio se ofrecerán dos pases --19.00 horas y 21.00 horas--. Concretamente, el arranque de temporada con Fuensanta 'La Moneta' y el guitarrista granadino José Fermín Fernández será los días 15, 16 y 17 de octubre.