El Teatro Real mantiene este miércoles el estreno de 'El cuento del zar Saltán' aunque no hubo ensayo general

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Real mantiene este miércoles, como estaba previsto, el estreno de la ópera 'El cuento del zar Saltán', de Nikolái Rimski-Kórsakov, aunque el apagón que afectó este lunes a la Península Ibérica impidió que se celebrara el ensayo general, según han señalado a Europa Press en fuentes del coliseo madrileño.

En todo caso, al no haber función y no tener que devolver entradas -el ensayo general se realiza con invitaciones- no ha habido mayores incidencias. El ensayo estaba previsto a las 19.00 horas, como es habitual, y debido al apagón, no pudo tener lugar pero, a pesar de ello, un par de aficionados llegaron a acercarse al Teatro Real con la esperanza de que finalmente pudiese celebrarse.

El Teatro Real ofrecerá siete funciones de 'El cuento del zar Saltán', bajo la dirección de escena de Dmitri Tcheriakov, un montaje que llega a estas tablas 125 años más de su estreno absoluto, y que está basado en un poema de Aleksandr Pushkin.