El Teatro Real ofrece este domingo el concierto de los tres artistas ucranianos ganadores del concurso Tenor Viñas

El concierto contará con la participación de los cuatro primeros galardonados en la 63ª edición del concurso. - TEATRO REAL

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Real ofrecerá este domingo, 15 de marzo, a las 12.00 horas el concierto de exhibición de los tres artistas ucranianos y , que se celebró el pasado 16 de enero en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.del artista surcoreano que recibieron los principales galardones del concurso Tenor Viñas

El bajo-barítono Vladyslav Buialsky recibió el primer premio, dotado con 30.000 euros; la soprano Yuliia Zasimova, segundo premio, valorado en 15.000 euros y el barítono Vlad Tlushc, tercer premio, por el que recibirá 11.000 euros. El cuarto galardón, de 8.000 euros, recayó en el barítono surcoreano Felix Park. Todas estas voces también ganaron el Premio Extraordinario Teatro Real.

El programa del concierto estará compuesto por arias y dúos de ópera de compositores como Mozart, Rossini, Donizetti o Verdi, pero tendrá también un lugar especial para la zarzuela a través de las obras de Sorózabal, Giménez y Moreno Torroba.

La particularidad de que tres de los cuatro ganadores del certamen sean ucranianos dará la oportunidad de conocer la obra de dos compositores de esta nacionalidad incluidos entre las obras seleccionadas para el concierto: Mikola Lisenko -de cuya ópera 'Taras Bulba' se escuchará el aria 'Khto yoho vbyv' (¿Quién lo mató?)-, y Anatoliy Kos-Anatolsky -con su romanza de tintes folclóricos 'Oy, pidu ya mezhi hory' (Oh, iré más allá de las montañas)-. El programa se completa con un aria de la ópera 'Aleko', del ruso Serguéi Rajmáninov.

La actuación contará con la presencia de la Orquesta Titular del Teatro Real, bajo la dirección musical de Julio García Vico.