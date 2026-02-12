El Teatro Real recibe el Trofeo Mezzo Internacional por su "excelencia y singularidad"

El director artístico del Teatro Real, Joan Matabosch, ha sido la persona que ha recogido el galardón. - TEATRO REAL

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Real ha logrado este miércoles el Trofeo Mezzo Internacional en la séptima edición de los Trofeos Radio Classique por su "excelencia y singularidad", un galardón que ha recogido su director artístico Joan Matabosch.

Matabosch ha expresado su reconocimiento a Radio Classique y a Mezzo y ha destacado la relación "privilegiada" del Real con la cadena de televisión francesa con el que regularmente coproduce grabaciones y retransmisiones audiovisuales.

Por su parte, el director de Mezzo, Wilfried Texier, ha señalado que el premio celebra la "excelencia y singularidad" del Teatro Real, una institución que, como ha comentado, año tras año ofrece producciones de gran calidad. "Pienso, en particular, en los repartos, siempre muy acertados, que reúnen, por supuesto, a las grandes estrellas de nuestro tiempo, pero que también nos permiten descubrir nuevas voces. Más allá de los repartos, las puestas en escena también dejan huella por su constante preocupación por la calidad, la inteligencia, la fidelidad a la obra, pero también por la creatividad", ha indicado.

Los Trofeos de Radio Classique distinguen la excelencia artística, en una cita que congrega a los especialistas en música clásica de toda Francia. Cada año reúne en la sede de 'Les Echos du Parisien' a grandes nombres para premiar a los artistas, las creaciones y las producciones musicales con las siguientes categorías: gran premio, trofeo transmisión de patrimonio, trofeo de la ópera, trofeo de la orquesta, trofeo talento joven, trofeo festival, trofeo homenaje y trofeo Mezzo internacional.