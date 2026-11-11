El Teatro Real rinde una ovación de siete minutos a 'Las bodas de Fígaro' de Mozart que ensalzan la unión femenina

Sara Blanch (Susanna), a la izquierda de la imagen, y Olga Kulchynska (La condesa de Almaviva) a la derecha. - TEATRO REAL

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El público del Teatro Real ha ovacionado este martes, durante siete minutos, la nueva producción de 'Las bodas de Fígaro', de Wolfgang Amadeus Mozart, que ha estrenado este martes el coliseo madrileño con una propuesta escénica de Robert Carsen que traslada la célebre ópera bufa al palacio del Elíseo y ensalza la unión entre mujeres frente a los abusos de poder y los privilegios masculinos.

La representación, con una duración de tres horas, ha concluido con una calurosa acogida de los espectadores, que han dedicado una sonora ovación a los principales intérpretes, entre ellos Cecilia Molinari (Cherubino), Mattia Olivieri (conde de Almaviva), Olga Kulchynska (condesa de Almaviva), Luca Micheletti (Fígaro) y Sara Blanch (Susana). También han recibido un destacado reconocimiento el director de escena, Robert Carsen, y el director musical, Stefano Montanari, además de la orquesta.

El estreno ha contado con la presencia de la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz; el exministro Alberto Ruiz-Gallardón; la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes y el presidente de Europa Press, Asís Martín de Cabiedes, entre otros.

Antes del comienzo de la función, se ha guardado un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario en Urda. Asimismo, y también por megafonía, el Teatro Real ha comunicado que Sara Blanch actuaría pese a encontrarse aquejada de un proceso gripal por "deferencia" al público.

Así, el Teatro Real ha estrenado una nueva producción de 'Las bodas de Fígaro', de Wolfgang Amadeus Mozart, con una propuesta escénica de Robert Carsen -que dirige su novena producción en el coliseo madrileño- y que traslada la célebre ópera bufa al Palacio del Elíseo (Francia) para actualizar sus conflictos sobre los abusos de poder, los privilegios y las relaciones entre hombres y mujeres.

La propuesta de Carsen sitúa la acción en el palacio presidencial francés, un espacio en el que conviven la esfera pública y la privada y que permite explorar las relaciones de poder que atraviesan la historia. El director canadiense traslada así los conflictos de la obra de Mozart a un escenario reconocible para el espectador actual, en el que los privilegios de quienes ocupan posiciones de autoridad siguen condicionando las relaciones personales y profesionales.

Durante buena parte de la representación, el escenario está presidido por un despacho, acompañado por las banderas de Francia y de la Unión Europea, que evoca el entorno de un jefe de Gobierno. En este contexto, el conde ocupa una posición de poder mientras que Susanna se mueve en su entorno como una figura cercana a la esfera profesional.

En esta revisión contemporánea, el movimiento 'Me Too' está presente a través de la alianza entre Susanna y la condesa de Almaviva que unen fuerzas frente al comportamiento del conde. La producción pone el foco en la solidaridad femenina como respuesta a los abusos y las desigualdades, pero también en la capacidad de ambas mujeres para tomar las riendas de la situación y diseñar sus propias estrategias.

Susanna y la condesa juegan con el conde y también con Fígaro, en una trama de engaños, celos y malentendidos en la que los hombres no siempre controlan los acontecimientos como creen. Carsen mantiene así el carácter de comedia de enredo de la obra original y combina la crítica a los privilegios masculinos con las situaciones cómicas y las contradicciones sentimentales de sus personajes. La historia concluye con un brindis por el perdón y la felicidad, que cierra la jornada de intrigas con una apuesta por la reconciliación.

La historia transcurre durante el día en que Fígaro y Susanna preparan su boda. Sin embargo, los planes de la pareja se complican cuando el conde de Almaviva, patrón de Fígaro, intenta aprovecharse de su posición para conquistar a Susanna. A partir de ahí se suceden las intrigas, los malentendidos y las estrategias de los distintos personajes, en una jornada en la que las mujeres acabarán desempeñando un papel decisivo para desenmascarar al conde.

La adaptación de Carsen juega con la convivencia entre los espacios de representación institucional y los lugares privados de la residencia para subrayar las contradicciones de quienes ejercen el poder y pretenden mantener sus privilegios.

En el apartado vocal, el reparto lo completan Juan Sancho como Basilio, Gianluca Buratto como Bartolo y Raquel Lojendio como Marcellina.

'Las bodas de Fígaro' se estrenó en Viena en 1786 con música de Mozart, quien escribió la representación en menos de un año, y libreto de Lorenzo da Ponte. Ambos creadores estaban imbuidos del fervor de las nuevas ideas revolucionarias que defendía la obra teatral de Pierre-Augustin de Beaumarchais (1732-1799) en la que se basa la ópera, 'La folle journée, ou Le mariage de Fígaro', estrenada con gran escándalo y alboroto apenas un año antes, provocando la reclusión del autor y la prohibición de la obra en diversas cortes europeas.

La obra forma parte de la trilogía operística que Mozart y Da Ponte desarrollaron juntos y constituye una de las grandes referencias del género bufo, con una trama que combina el enredo sentimental con una crítica a las jerarquías sociales y los privilegios de la aristocracia.

El regreso de 'Las bodas de Fígaro' al Teatro Real supone una nueva cita con uno de los títulos más habituales en la historia reciente del coliseo madrileño. Desde la reapertura del Teatro Real, la ópera se ha programado en seis temporadas: 1997-1998, 2002-2003, 2008-2009, 2010-2011, 2014-2015 y 2021-2022. Esta producción es una coproducción del Teatro Real con la Metropolitan Opera de Nueva York y podrá verse en Madrid hasta el próximo 27 de noviembre, con un total de trece funciones.