La verdad se impone en el Teatro Real: 'Enemigo del pueblo' vence a la manipulación y convence al público

Estreno de la ópera 'Enemigo del pueblo', de Francisco Coll, en el Teatro Real de Madrid. - TEATRO REAL

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Real ha estrenado este jueves 'Enemigo del pueblo', la segunda ópera de gran formato del compositor español Francisco Coll--ausente por razones médicas--, una producción que aborda problemas actuales como la corrupción, el auge de discursos populistas y la manera en la que se manipula la opinión popular.

El público del coliseo madrileño ha ovacionado al elenco encabezado por José Antonio López, en el papel del doctor, y a Moisés Marín, en el papel del alcalde, y a la partitura de Coll dirigida por Christian Karlsen --en sustitución de Coll-- y a la puesta en escena de Àlex Rigola. Los aplausos se han prolongado durante más de cinco minutos.

La obra está basada en la pieza homónima de Henrik Ibsen, escrita a finales del siglo XIX. Christian Karlsen ha debutado este jueves al frente del Coro y Orquesta Titulares del Teatro Real. Ya lo advirtió el director artístico del Teatro Real, Joan Matabosch, en rueda de prensa al asegurar que el texto de Ibsen de 1882 tenía algo de "profético" y que nunca el libreto había sido tan actual "como hoy en día".

Durante 90 minutos, el montaje plantea la cuestión de quién es el enemigo del pueblo: el doctor que denuncia un peligro, el político que protege la economía a cualquier precio, los medios que moldean el relato o una comunidad que prefiere no mirar de frente a sus propias responsabilidades. Los personajes femeninos se convierten en ejes emocionales y morales de la trama, desplazando la mirada hacia quienes pagan el precio íntimo de las decisiones públicas y resuenan con la sensibilidad actual del coliseo madrileño hacia figuras femeninas fuertes y complejas.

En ese espejo, entre pasodobles, asambleas en la arena y coros que claman y condenan, el espectáculo invita al espectador a reconocerse en un drama escrito hace más de un siglo y rebautizado ahora, con acento español, como una ópera de rabiosa actualidad.

La ópera traslada la acción a una localidad costera española cuyo balneario se ha convertido en motor económico y emblema de prosperidad. El doctor Thomas Stockmann descubre que las aguas están contaminadas por vertidos procedentes de granjas cercanas. Lo que podría resolverse como un problema de salud pública se transforma en un conflicto político, económico y moral.

Ese conflicto se percibirá en la tensión entre el doctor y el alcalde, que son hermanos, y en el color rojizo que transformará el escenario y el paisaje costero. El doctor Stockmann, hombre de principios firmes, reivindica su derecho a hacer público el hallazgo, pero pronto se topa con la resistencia de un alcalde vestido de negro y con gafas oscuras durante toda la representación.

El alcalde antepone la estabilidad económica y deja claro a su hermano que la opinión pública es "manejable". La disyuntiva es clara: reconocer la contaminación y asumir el coste del cierre del balneario o ganar tiempo y silenciar el peligro.

La prensa local, representada por los periodistas Mario (Isaac Galán) y Marta (Marta Fontanals-Simmons), oscila entre el compromiso con la verdad y la conveniencia política. Junto a ellos también está Petra (Brenda Rae), que interpreta a la hija del doctor, que no abandona a su padre pese al rencor y odio que el pueblo siente hacia su progenitor. El debate sobre la contaminación acaba derivando en una batalla por el control del relato.

Àlex Rigola firma el libreto y la dirección de escena, de estética contemporánea lo que refuerza el paralelismo con el presente mediante un espacio escénico --una playa abierta al horizonte-- que sirve a la vez de paseo, salón municipal y escenario de asamblea popular, con la arena como territorio de juego, confraternización y, finalmente, linchamiento moral.

Sobre ese paisaje, el pueblo aparece como un coro cambiante de opinión y manipulado, que pasa de la admiración al Doctor a la sospecha, y de ahí a la condena pública. El director de escena sitúa la relación entre los dos hermanos en un segundo plano, mientras la obra muestra cómo el protagonista pasa de ser casi un héroe idealista a un tipo desesperado que termina pidiendo la "aniquilación" simbólica del pueblo que lo ha señalado como enemigo.

La ópera 'Enemigo del pueblo' es un encargo y una nueva coproducción del Teatro Real y del Palau de les Arts de Valencia, donde tuvo su estreno mundial el pasado 5 de noviembre de 2025. El elenco que sube al escenario del Real mantiene el reparto del estreno valenciano: José Antonio López como Doctor, Moisés Marín como Alcalde, Brenda Rae como Petra, Isaac Galán como Mario y Marta Fontanals-Simmons como Marta.