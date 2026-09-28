Archivo - Xabier Anduaga regresa este domingo al Teatro Real para cantar al amor a través de distintos personajes - TEATRO REAL - Archivo

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El tenor Xabier Anduaga ofrecerá un concierto en el Teatro Real este domingo, 4 de octubre, a las 19.30 horas, en el que "cantará al amor a través de muy distintos personajes y situaciones dramatúrgicas, en una auténtica cartografía de las emociones amorosas del Romanticismo".

Así lo ha dado a conocer este lunes el coliseo madrileño, que ha recordado que Xabier Anduaga (San Sebastián, 1995) debutó en el Real con 21 años participando en la Gala de premiados del Concurso Internacional Tenor Viñas de 2016.

Junto a Xabier Anduaga estará Julio García Vico, al frente de la Orquesta Titular del Teatro Real, que interpretará tres piezas orquestales: las oberturas de 'Norma', de Vicenzo Bellini, y de 'L'Arlesiénne', de Georges Bizet y la 'Pavane pour une infante défunte', de Maurice Ravel.

Según ha adelantado, la primera parte contará con arias de óperas de Gaetano Donizetti como 'Ah, mes amis, quel jour de fête!', de La fille du régiment; 'Tombe degli avi miei', de Lucia di Lammermoor; 'Spirto gentil', de La favorita; y 'Una furtiva lagrima', de L'elisir d'amore. La primera parte concluye con 'La donna è mobile', de Rigoletto.

Cuatro arias de óperas en francés conforman la segunda parte del concierto: 'Je crois entendre encore', de Les pêcheurs de perles, de Georges Bizet; 'L'amour ! L'amour !' Ah ! Lève-toi, soleil !', de Roméo et Juliette, de Charles Gounod; 'Pour me rapprocher de Marie', de La fille du régiment, de Gaetano Donizetti; y 'Pourquoi me réveiller ?', de Werther, de Jules Massenet.