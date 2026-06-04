649 entrenadores completan el curso 'Basket Girlz' de Endesa contra el abandono prematuro del baloncesto

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El curso 'Basket Girlz: el rol de los entrenadores en el abandono del baloncesto femenino' ha logrado formar, seis meses después de su lanzamiento, a 649 entrenadores para luchar contra este problema, según informó este jueves Endesa, que impulsa el programa 'Basket Girlz' en el que está encuadrado esta formación.

Los entrenadores que han participado en el curso, que está disponible a través de la plataforma oficial de la Federación Española de Baloncesto, 'FEB Academy', de forma cien por cien online y de manera gratuita, se han demostrado fundamentales en el rol educador de las jugadoras y han completado los módulos de formación y han superado un test final. En este sentido, se estima que si un entrenador atiende de media a 12 alumnas, el posible impacto positivo del programa puede llegar a más de 7.000 jugadoras en toda España.

Esto va en consonancia con 'Basket Girlz', que cuenta con la colaboración de la FEB y del Consejo Superior de Deportes (CSD), ya que el programa destaca que los entrenadores y entrenadoras son figuras clave contra el abandono. De hecho, según el análisis realizado por la psicóloga deportiva Mar Rovira, con más de una década de experiencia en esta materia, el 25 por ciento de las adolescentes abandona por desacuerdos con su técnico.

Este proceso se ha realizado de la mano de profesionales como la propia Mar Rovira, que tiene claro que "el rol de los entrenadores es fundamental para, sobre todo crear el clima motivacional que propicia dos cosas: el aprendizaje y el disfrute". "Si lo que queremos es que las chicas vuelvan al siguiente entrenamiento, estos elementos son clave y en el módulo tratamos de ofrecer las herramientas a los entrenadores para que puedan motivar a las adolescentes", afirma.

Además, María Pina ha podido dar su testimonio desde su doble perspectiva como exjugadora profesional y entrenadora para ofrecer sus consejos y su experiencia, mientras que Erika Fernández, alumna del curso, valora positivamente esta formación que le ha aportado "una visión mucho más amplia de por qué las chicas abandonan el baloncesto y que ello no depende solo de una causa".

"El curso incide mucho en cómo abordar la motivación y la continuidad de las chicas en el deporte y me ha hecho reflexionar sobre detalles sobre los que no era consciente que pueden incidir en que una chica abandone el baloncesto. La presión, la autoexigencia, la comparación", añade.

Del mismo modo, Fernández ha podido aprender "a cómo abordar de manera más empática todas las problemáticas de las chicas para que ellas no se sientan culpables". "Cuando los entrenadores ponemos el foco en convertir el baloncesto en una carrera para ver quién es mejor y comparando a las chicas es cuando muchas se sienten inseguras. Los entrenadores tenemos un papel clave para ayudar a que las chicas no lo dejen tan pronto", subraya.

Finalmente, Ignacio Asensi, responsable de Patrocinios de Endesa, recalca "la gran aceptación del curso". "Esto nos indica que vamos por buen camino y que este tipo de medidas tienen una aplicación directa ante la problemática real", opina el directivo.

El proyecto 'Basket Girlz' busca motivar a miles de niñas a superar las barreras del abandono adolescente. El informe origen del proyecto señala que las causas de este abandono son multifactoriales destacando el entorno familiar, la falta de referentes femeninos o la dificultad de compaginar deporte y estudios.