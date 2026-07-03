Aaron Best renueva una temporada más con el MoraBanc Andorra

Archivo - Aaron Best, durante un partido. - Europa Press/Contacto/David Pastor Andres

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El escolta canadiense Aaron Best, de 33 años y 1,93 metros de altura, ha llegado a un acuerdo para ampliar su vinculación con el MoraBanc Andorra durante una temporada más, según ha informado este viernes el club del Principado en su página web y canales oficiales.

"Continuará formando parte de nuestro proyecto después de una primera campaña en la que ha demostrado su compromiso, profesionalidad y espíritu competitivo, convirtiéndose en una pieza importante dentro del equipo", añadió el Bàsquet Andorra en su nota de prensa.

El mismo comunicado indicó que Best "ha destacado especialmente por su solidez defensiva, su capacidad para asumir los emparejamientos más exigentes y su aportación en momentos decisivos de los partidos".

"Su rendimiento creció notablemente durante el tramo final de la temporada con la llegada de Zan Tabak al banquillo, siendo uno de los jugadores más destacados en la lucha por conseguir la permanencia en la Liga Endesa", subrayó la entidad andorrana en su texto de prensa.

Luego, Best valoró su renovación. "Estoy muy agradecido por poder seguir formando parte del MoraBanc Andorra y competir. Estoy ilusionado por el reto que tenemos por delante y con ganas de volver a jugar ante nuestra afición", comentó el jugador con pasaporte de Barbados.

"Con esta renovación, el MoraBanc Andorra mantiene la continuidad de un jugador que conoce el club y que seguirá aportando su trabajo y experiencia al equipo en la que será su segunda temporada", concluyó el comunicado sobre un Best que durante la Liga ACB 2025-26 participó en 33 encuentros y promedió 9,0 puntos, 2,2 rebotes y 6,1 de valoración.