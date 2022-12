La ACB no hace broma con el "monstruo con cara de niño" que es el 'bullying'

Barcelona acoge 'No es broma', la cuarta temporada de 'Actuamos Contra el Bullying'



Con el lema 'No es broma' arrancó este lunes la cuarta temporada de la campaña de la ACB 'Actuamos Contra el Bullying', con la que la Asociación de Clubes de Baloncesto pretende luchar "decididamente" contra ese "monstruo con cara de niño" que es el acoso escolar.

Son cinco los aliados que en esta cuarta ocasión de la campaña ayudarán a niños y niñas a luchar contra el 'bullying'; la actriz Itziar Castro, el Sensei Mugendo Javier Saenz, el jugador del Unicaja Alberto Díaz, el árbitro acb y policía municipal Juande Oyón y el equipo de eSports DUX Gaming.

El presidente de la ACB, Antonio Martín, lideró la presentación de la campaña, que tuvo lugar en la Escola Lleó XIII de Barcelona, un colegio reconocido por acciones pioneras contra el 'bullying'. "Agradezco al equipo que venga a pelear contra este monstruo con cara de niño", manifestó en referencia a las cinco caras visibles de esta temporada.

"Lo dice el cartel: el 'bullying' no es broma. Este es un partido complicado, pero lo vamos ganando poco a poco y vamos a seguir luchando con vuestra ayuda", aportó en este sentido.

Según desgranaron, la actriz Itziar Castro ayudará a transmitir a los niños y niñas su fortaleza y crecimiento personal con un mensaje abrumador: "A mí me hicieron bullying. A mí en redes me desean la muerte cada día. No es que tuviera mucha fuerza interior, sino que tenía claro dónde quería llegar: quería ser actriz, quería ser poderosa, quería ser yo misma, quería ser Itziar", valoró.

"Una palabra tan tonta como cerdita y dejarte unas bellotas en el pupitre te pueden arruinar la vida, te puede llevar al precipicio. Todos los que me insultaban, me agredían, me ponían bellotas, ahora son mis fans, y esa es la mejor venganza. Yo respondo a los haters con humor", explicó.

Por su parte, el Sensei Mugendo Javier Saenz, reconocido experto en artes marciales, explicará cómo huir de la violencia y reaccionar ante una situación de acoso desde el autocontrol y la fortaleza mental. "Nos dedicamos a dotar de herramientas a niños y niñas: dar confianza y seguridad para afrontar cualquier problema, por ejemplo el 'bullying'. Nos gusta poder aportar nuestro granito de arena a este proyecto tan importante: la gente asocia el arte marcial a luchar pero ésta es nuestra lucha, combatir de raíz esta lacra social", aseguró.

El jugador de Unicaja e internacional español Alberto Díaz aporta a la campaña el valor de defender en equipo. "Estamos de una sociedad que carecemos del compromiso social y debemos implementarlo desde la base y estar comprometidos con nuestros compañeros, con nuestros amigos y nuestra familia. Todo empieza como una simple broma y cuando vemos alguna situación de injusticia, esa simple broma, es necesario actuar. El primer paso es avisar a alguien para dar la primera señal de alarma", explicó.

En cuanto al árbitro ACB Juande Oyón, intentará que los niños y niñas tengan también su visión y aprendan sobre la mediación de conflictos, la justicia moral y ética y el equilibrio desde una posición de observador. "Un mediador, en mi caso la policía, escucha a todas las partes y propone una solución pacífica al conflicto", aportó el también policía municipal.

Por último y no menos importante, el Team DUX Gaming aportará su valor mediático, entre jóvenes sobre todo, a la campaña mediante RafaelTGR y Gravesen, jugadores que remarcaron en la presentación la importancia del mensaje de que las redes sociales no son una broma donde el acoso quede impune.

Ellos y el resto de integrantes de DUX Gaming ayudarán durante toda la temporada a los más pequeños a protegerse en las redes e Internet. "Muchas veces nos pensamos que lo que ponemos en Redes Sociales no importa. Que sin ver a quien está delante de nosotros no es un contacto directo, pero lo que ponemos siempre va a estar ahí", apunta Gravesen. "Tienes que pensar lo que publicas: ¿se lo dirías si es en persona? Si no, no lo hagas", apuntó RafaelTGR.