Achille Polonara se retira del baloncesto a los 34 años

Archivo - Achille Polonara con la Virtus Bolonia - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El ala-pívot italiano Achille Polonara, actualmente en el Dinamo Sassari y exjugador del Baskonia, ha anunciado su retirada del baloncesto a los 34 años, al entender que, tras someterse a un trasplante de médula por culpa de una leucemia mieloide, ya no volverá a ser "el jugador que era antes".

"Ojalá este momento nunca hubiera llegado. Intenté retomar los entrenamientos individuales, pero entiendo que es hora de despedirme del baloncesto porque ya no seré el jugador que era antes, y quiero que me recuerden por quien fui. Te echaré de menos, baloncesto", desveló en sus redes sociales.

Los problemas de salud han trastocado la vida y la carrera de Polonara en los últimos tres años. En octubre de 2023, fue operado de una neoplasia testicular, y menos de dos meses después volvió a la cancha. Sin embargo, la leucemia mieloide que le diagnosticaron en junio de 2025, cuando era jugador de la Virtus Bolonia, le obligó a someterse a un trasplante de médula.

Un trombo tras el trasplante, al que se sometió en octubre del año pasado, le hizo estar durante diez días en coma. Se recuperó y en el mes de marzo regresó a los entrenamientos, ya con el Dinamo Sassari después de acabar su contrato con el club boloñés, pero sus sensaciones no han sido las esperadas y ha optado por retirarse.

"Gracias a los entrenadores, gracias a mis compañeros y gracias al personal médico de todos los equipos en los que he estado por hacerme sentir como un buen jugador, pero sobre todo, como un hombre. Gracias a quienes me insultaron en las redes sociales y en el pabellón, ¡fueron mi fuerza!", manifestó.

El transalpino militó en el Baskonia entre 2019 y 2021, conquistando la Liga Endesa 2019-20, así como en Fenerbahçe (2021-22), Anadolu Efes (2022) y Zalgiris Kaunas (2023). "Enhorabuena por tu gran carrera, y nosotros por haber podido disfrutar de parte de ella. Gracias por todo y mucha suerte en tu próxima etapa. Los que llevan fuego dentro... nunca se rinden", señaló el conjunto vitoriano.