Adam Silver: "Por el bien del baloncesto europeo, lo mejor sería que nos uniéramos a la Euroliga"

Archivo - Adam Silver, NBA - picture alliance / dpa - Archivo

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El comisionado de la NBA, Adam Silver, expresó este miércoles la sensación de que la Euroliga está dispuesta a sentarse a la mesa y negociar, apuntando además que "por el bien del baloncesto europeo" lo mejor sería una unión de la Euroliga con la NBA.

Silver compareció en rueda de prensa para explicar distintos puntos tratados durante los últimos días de reuniones con el equipo de gobierno de la liga norteamericana. El dirigente de la NBA dejó clara la intención de expandirse, aunque reconociendo bien el terreno antes y las implicaciones económicas.

El salto a Europa también fue uno de los temas tratados. "No se realizó ninguna votación al respecto. Fue más bien una actualización, pero creo que, como muchos de ustedes saben, estamos en el mercado. Mantenemos conversaciones con la infraestructura de baloncesto existente en Europa, tanto a través de la FIBA, como de las ligas nacionales y la Euroliga", apuntó.

Silver fue más lejos al valorar la llegada de Chus Bueno, nuevo director general de la Euroliga, y sus últimas declaraciones sobre un posible camino conjunto. "Chus (Bueno) fue colega mío en la NBA durante muchos años. Creo que, por el bien del baloncesto europeo, el mejor resultado sería que nos uniéramos a la Euroliga. Y propusimos un enfoque sistemático para el crecimiento del deporte en toda Europa. Eso significa complementar las ligas nacionales, trabajar junto con la Euroliga y con la FIBA", afirmó.