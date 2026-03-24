Archivo - Jan Vesely, Sergio Llull y Miles Norris durante el Real Madrid-Barça de la Euroliga 25-26 - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Euroliga y sus clubes están valorados en más de 3.200 millones de euros, según un informe de la firma 'JB Capital', el cual "refuerza la posición" de la competición europea de baloncesto "como una de las competiciones más dinámicas y de mayor crecimiento en el deporte profesional mundial".

Según informó Euroliga este martes en un comunicado, 'JB Capital' ha entregado un informe de valoración exhaustivo a su directiva y a sus clubes miembros, que sitúa "el valor empresarial combinado" de la liga y sus equipos con licencia en más de 3.200 millones de euros.

Así, el informe valora la liga en 1.410 millones de euros para la temporada 2025-2026 y, aplicando el mismo múltiplo de valoración al EBITDA estimado para la temporada 2026-2027, en 1.640. "Estas proyecciones se basan en sólidos fundamentos financieros, y la dirección de la liga prevé un crecimiento sostenido de los ingresos y del EBITDA que superará una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10 por ciento desde la temporada 2022-2023 hasta la 2034-2035", puntualizó Euroliga.

A nivel de clubes, el análisis realizado por 'JB Capital' estima que la valoración total de todos los equipos con licencia, 13 (12 sin contar el actualmente suspendido CSKA Moscú ruso), entre ellos el Real Madrid, el Barça y el Baskonia, asciende a aproximadamente 1.800 millones de euros.

Las valoraciones de cada club se calcularon utilizando múltiplos basados en los ingresos, con cifras que oscilan entre más de 60 millones y más de 320 millones de euros, "lo que refleja la creciente fortaleza comercial y el perfil competitivo de las organizaciones participantes".

De cara al futuro, el informe destaca "el potencial de crecimiento en todo el ecosistema". "El análisis sugiere que el valor combinado de la liga y sus clubes podría aumentar hasta un 25 por ciento una vez que el actual marco de licencias de 10 años evolucione hacia estructuras de franquicias permanentes".

Para Euroliga, "una mayor expansión de la participación de franquicias podría generar un valor a largo plazo aún mayor, reforzando la posición de la liga como una de las propiedades más dinámicas y de mayor crecimiento en el deporte profesional mundial".

"Si se ejecuta con éxito el plan de negocios y se da paso a una estructura de franquicia permanente, aplicando los mismos múltiplos de valoración, la Euroliga y sus equipos licenciatarios podrían alcanzar una valoración de 4.300 millones de euros para la temporada 2026-2027", sentenció el organismo.