Adam Silver recibe a Elisa Aguilar y Chus Mateo en Nueva York. - FEB

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Elisa Aguilar, y el seleccionador español masculino, Chus Mateo, han comenzado un viaje por Estados Unidos con una reunión de trabajo con los directivos de la NBA y la WNBA, con su comisionado Adam Silver a la cabeza y junto a su comisionado adjunto, Mark Tatum.

En un comunicado oficial, la FEB lo describió como "un productivo encuentro en el que se han puesto las bases de futuras colaboraciones entre las dos instituciones". Aguilar entregó dos camisetas de la selección masculina con los nombres de Silver y Tatum, y el cartel de los partidos jugados por los Syracuse Nationals en Barcelona y Madrid en mayo de 1956, ya que fue la primera visita de un equipo de la NBA a España.

"Quiero agradecerles su predisposición y su cercanía. Hemos estado hablando de posibles proyectos a corto, medio y largo plazo, tanto a nivel de formación como profesional, pero también en el ámbito de comunicación", subrayó la propia Aguilar en declaraciones facilitadas por la FEB.

"La mejor idea que podemos tener es que la NBA tiene un exhaustivo conocimiento de lo que es el baloncesto español y cómo se trabaja en la Federación Española. Y saben el gran potencial que tenemos. Estamos en continuo crecimiento y los proyectos que puedan venir van a potenciar que sigamos siendo punteros en el mundo", apostilló la presidenta.

Por último, en su nota de prensa, el ente federativo indicó que el viaje continuará con reuniones con Hugo González y Santi Aldama, jugadores españoles militan respectivamente en los Boston Celtics y los Memphis Grizzlies. También verán a algunos compatriotas que compiten en la NCAA.