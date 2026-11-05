Aday Mara aprueba con nota en la victoria de los Thunder y Hugo González también gana

Archivo - El pívot español Aday Mara en un partido con la selección española - FEB - Archivo

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pívot español Aday Mara ha firmado una destacada actuación con 9 puntos, 5 rebotes y 3 tapones este miércoles como titular en el triunfo por 116-124 de los Oklahoma City Thunder ante los Cleveland Cavaliers, mientras que el alero Hugo González también partió desde el quinteto inicial en la victoria por 102-109 de los Boston Celtics sobre los Milwaukee Bucks y el interior Baba Miller contó con escasa presencia en la derrota tras prórroga de Los Angeles Clippers frente a los Miami Heat (117-116).

El jugador aragonés Aday Mara sumó casi 25 minutos en pista en el triunfo de los Thunder ante los Cavaliers en el Paycom Center de Oklahoma City. El pívot zaragozano rozó los dobles dígitos de anotación al registrar 9 puntos --con un efectivo 4/6 en tiros de campo y 1/2 en tiros libres-- a los que añadió 5 rebotes --4 de ellos defensivos--, 2 asistencias y 3 tapones para una presencia de +6 sobre el parquet.

Sus Thunder, liderados por los 42 puntos y 8 asistencias de Shai Gilgeous-Alexander, aguantaron la embestida final de Donovan Mitchell (27 puntos) tras ir ganando por 25 puntos y sumaron su sexta victoria de la temporada.

Por su parte, el alero madrileño Hugo González repitió titularidad en el esquema de los Boston Celtics, disputando 14 minutos en el triunfo en el TD Garden por 102-109 frente a los Milwaukee Bucks. El exjugador del Real Madrid aportó 4 puntos --1/3 en tiros de campo y 2/2 desde la línea de personal--, 2 rebotes --1 ofensivo--, 1 tapón y 1 robo para acabar con la segunda mejor marca individual de su equipo en el apartado '+/-' (+9).

Los Celtics supieron resistir sin su estrella Jayson Tatum (descanso) gracias a los 25 puntos de Paul George y los 24 de Derrick White, desbaratando la remontada visitante en el último cuarto.

Finalmente, la representación española de la jornada la cerró el ala-pívot Baba Miller, que apenas disputó 6 minutos saliendo desde el banquillo en la ajustada derrota en el tiempo extra de Los Angeles Clippers por 117-116 ante los Miami Heat. En su breve intervención, el jugador balear anotó 2 puntos con un único tiro de campo, además de capturar 1 rebote, dar 1 asistencia, colocar 1 tapón y lograr 1 robo. Los Clippers encadenaron su séptima derrota consecutiva tras encajar un triple decisivo de Klay Thompson a falta de 1 segundo para el cierre de la prórroga.