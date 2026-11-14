Aday Mara cae como titular ante los Clippers

Archivo - El pívot español Aday Mara en un partido con la selección española - FEB - Archivo

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pívot Aday Mara, el único español con minutos esta jornada en la NBA, volvió a ser titular con Oklahoma City Thunder pero sufrió una nueva derrota frente a unos Los Angeles Clippers (113-112) sin su compatriota Baba Miller, en un partido en el que un tiro fallado por Shai Gilgeous-Alexander sobre la bocina dejó el triunfo en el Intuit Dome de Inglewood.

Los Thunder, asediados una vez más por las numerosas bajas, marcharon a remolque en un duelo que solo empezaron a soñar con ganar tras el descanso, con un gran tercer cuarto (25-40). A pesar de los 40 puntos del canadiense Gilgeous-Alexander, que erró la canasta definitiva, encadenaron su tercera derrota consecutiva, que les deja octavos (8-5) en la Conferencia Oeste.

Por su parte, Aday Mara sumó su cuarta titularidad del curso y la segunda seguida junto a Isaiah Hartenstein, disfrutó de 21 minutos sobre la cancha, en los que tuvo tiempo de anotar 10 puntos -5 de 6 en tiros de campo-, repartir 3 rebotes y poner 3 tapones. Por contra, el zaragozano perdió dos balones y cometió dos faltas personales.

Mientras, el también español Baba Miller no tuvo minutos con los Clippers, que se agarraron a los 26 tantos de Brook Lopez, máximo anotador de los locales, y a los 24 de Darius Garland, protagonista de la jugada de la victoria a poco menos de un minuto para el final del choque.