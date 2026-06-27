Aisha Sheppard ficha por el Casademont Zaragoza hasta junio de 2027

Archivo - Aisha Sheppard, durante un partido. - Europa Press/Contacto/Vicente Vidal Fernandez

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Casademont Zaragoza ha anunciado este sábado la incorporación hasta junio de 2027 de la jugadora jordana Aisha Sheppard, escolta de 27 años y 1,75 metros de altura, y que en 2022 fue campeona de la WNBA en las filas de Las Vegas Aces.

"Con experiencia en la Liga Femenina Endesa tras su paso por Clarinos Tenerife, la nueva jugadora del Casademont Zaragoza posee un amplio bagaje en el baloncesto internacional", indicó la entidad maña en su comunicado.

Nacida el 13 de noviembre de 1998 en Alexandria, Virginia (Estados Unidos), "su explosión en la NCAA llegó con Virginia Tech Hokies, donde dejó una gran huella: máxima anotadora histórica del programa con 1.883 puntos; récord de la Atlantic Coast Conference (ACC) en triples anotados durante su etapa universitaria; primer equipo All-ACC (2021) y dos veces Segundo Equipo All-ACC", según resumió el Zaragoza en su nota de prensa.

"Fue elegida en el puesto 23 del Draft de la WNBA por Las Vegas Aces y formó parte del equipo campeón y de la Commissioner's Cup en 2022. Después ha desarrollado una extensa carrera internacional jugando en ligas como la mejicana, española, polaca, puertorriqueña, turca o china", añadió el club aragonés en su texto de prensa.

"La temporada 2025-26 militó en el Xiamen Egrets chino con unas medias de 20,5 puntos, 4,4 rebotes y 3 asistencias y 2,8 robos por encuentro, para 16,2 de valoración", concluyó la misma nota.