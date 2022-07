El ala-pívot francés Petr Cornelie, cuarto refuerzo del Real Madrid

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid de baloncesto confirmó este miércoles que ha alcanzado un acuerdo con el ala-pívot francés Petr Cornelie, que llega procedente del Grand Rapids Gold de la G-League estadounidense y que firma por el conjunto madridista por una temporada.

De este modo, el jugador de Calais, de 27 años y 2,11 metros, se convierte en el cuarto refuerzo del equipo de Chus Mateo tras el base Sergio Rodríguez, el alero croata Mario Hezonja y el alero bosnio Dzanan Musa.

Según indicó el Real Madrid, el de Calais "destaca por ser un excelente reboteador, con un buen lanzamiento de tres puntos y versátil" y en su última temporada en la liga de desarrollo de la NBA promedió 17,8 puntos y 12,8 rebotes por partido en los Grand Rapids Gold, equipo afiliado a los Denver Nuggets, que le eligieron en el 'Draft' de 2016.

Cornelie se formó en las categorías inferiores del Le Mans de su país, con el que fue elegido 'Mejor Joven' de la Liga francesa de la temporada 2014-2015. Tras pasar por el Levallois Metropolitans y una vuelta a su primer club, fichó por el Pau Orthez, donde su rendimiento le permitió dar el salto a la NBA. Además, formó parte de la selección que se proclamó subcampeona olímpica el pasado verano en Tokio.

"Llegar al Real Madrid, es una gran noticia para mí. Es una gran experiencia y una gran oportunidad para subir al siguiente nivel. Ese era uno de mis grandes objetivos, ser jugador al mejor nivel y por eso participar en la Euroliga es un desafío para mí. Poder jugar en el Real Madrid, un equipo lucha por ganarla, es genial", subrayó Cornelie en una entrevista a los medios oficiales madridistas.

El francés aspira a "ser competitivo" y demostrar que puede "jugar muy bien a este nivel" en lo que considera "un gran desafío" en lo personal. "Obviamente, tener la oportunidad de jugar aquí es genial, no podía rechazar una llamada así. Es genial poder jugar y competir para ganar la Euroliga y la Liga Endesa. Es una gran oportunidad para mí", recalcó.

"Puedo aportar mucha energía, mi altura, mi capacidad física y mi anotación de tres puntos. Soy capaz de coger muchos rebotes y recorrer rápido la cancha. Mi principal objetivo es ser mejor esta temporada, seguir creciendo, voy a intentar mostrar mi mejor versión y ganar trofeos", explicó el ala-pívot.

Cornelie coincidirá con compatriotas como Fabien Causeur, Guerschon Yabusele y Vincent Poirier. "Es bueno tener a todos estos jugadores franceses que conozco, poder hablar e interactuar con ellos. Esta es una de las razones por las que he firmado con el club. Hablé con ellos y me dijeron que cuando llegas aquí ya no te quieres ir", comentó.

"Ellos son muy felices porque Madrid es una gran ciudad y este es un gran club. Todas las temporadas juegas para ser campeón en España y en Europa, es un equipo muy competitivo, así que es genial estar aquí. Ellos aman todo esto, así que me dijeron que me iba a encantar", sentenció.