Alba Torrens: "Estoy muy agradecida y orgullosa de ser parte de esto en este momento"

La capitana de la selección femenina de baloncesto Alba Torrens - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alero de la selección española de baloncesto Alba Torrens reconoció tener "una felicidad más allá" de lo personal tras la conquista este domingo de la medalla de bronce en el Mundial de Berlín, y se sintió "muy agradecida y orgullosa de ser parte de esto en este momento"

"Estoy muy feliz y esta felicidad va más allá de mí. Va para el equipo, va para Miguel (Méndez, seleccionador), va para el equipo, para Elisa (Aguilar), nuestra presidenta de la federación. Es una felicidad que cuando va más allá de ti, significa más", expresó Torrens en rueda de prensa tras el partido ante Alemania.

La veterana balear, que sumó su cuarta medalla mundialista, se mostró "muy orgullosa de este equipo". "Creo que empezamos 40 días atrás nuestra preparación como equipo, y estamos aquí hoy como equipo con esta medalla, y no tengo más palabras. Estoy muy agradecida y orgullosa de ser parte de esto en este momento", confesó.

Para la alero, en esta selección "aparecen los talentos, pero no es sólo eso". "Aparecen el carácter, la madurez, que no es común en la edad que tienen, y también muestran cómo jugar como equipo. Están brillando ahora mismo y lo seguirán haciendo, y estamos muy felices de verlo y estamos disfrutando con ellos", remarcó de esta joven selección.

Finalmente, eludió hablar sobre una posible retirada internacional. "Hoy es momento de hablar del equipo, de lo que se ha conseguido. Nos hemos llevado diciendo todo el campeonato que lo hemos hecho como equipo, que la unión ha sido clave y creo que lo tenemos que acabar así. Y hoy lo más importante es esta victoria, la victoria de muchos", sentenció.

Y todas muy felices.