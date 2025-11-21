Aldama lidera con 29 puntos el triunfo de los Grizzlies ante los Kings

BARCELONA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jugador español Santi Aldama y su equipo, los Memphis Grizzlies, han vencido este jueves a los Sacramento Kings por 137-96, en un encuentro en el que el canario ha brillado con 29 puntos, igualando su récord de anotación en la liga estadounidense, además de aportar 5 rebotes y 3 asistencias en los 28 minutos que ha estado en la pista.

Aldama salió como titular por primera vez esta temporada tras conocerse la baja del ala-pívot estadounidense Jaren Jackson Jr. El jugador canario respondió de la mejor manera posible a esta titularidad, con 29 puntos en 28 minutos y liderando el triunfo de los Grizzlies, que rompen así una racha de cinco derrotas consecutivas.

Los de Tennessee fueron muy superiores durante todo el encuentro, cerrando la primera parte con un contundente 75-47 en el marcador. Aldama empezó a brillar en el segundo cuarto, en el que anotó 12 puntos prácticamente sin fallo para terminar el partido con 29 puntos en 28 minutos y muy buenos porcentajes (61 por ciento en los tiros).

Muchos de estos puntos llegaron tras ser asistido por Vince Williams, quien sustituyó en el quinteto inicial al lesionado Ja Morant, y que brilló con hasta 15 asistencias. El jugador estadounidense fue el mejor en esta estadística en los Grizzlies, que consiguieron un total de 42 asistencias, superando el récord histórico de la franquicia.

Con este triunfo, el equipo de Aldama rompe una racha de cinco derrotas consecutivas. Además, superan en la clasificación a Los Angeles Clippers, colocándose en la undécima posición de la Conferencia Oeste, justo por detrás de los Utah Jazz que marcan los puestos de 'Play-In'.