Aldama lidera la victoria de los Grizzlies ante Portland

Archivo - El jugador español Santi Aldama. - OSCAR J. BARROSO / AFP7 / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ala-pívot internacional español Santi Aldama ha liderado este domingo la victoria de los Memphis Grizzlies ante Portland Trail Blazers en el FedEx Forum (119-96) con una gran actuación ofensiva con la que aportó 22 puntos, siendo el máximo anotador del partido.

Los Memphis Grizzlies continúan con su buena dinámica de resultados en las últimas semanas. Ante Portland consiguieron su segundo triunfo consecutivo y séptimo en los últimos nueve encuentros, confirmándose como uno de los equipos más en forma de la competición. Una victoria ante un rival directo por los puestos de 'playoffs' de la Conferencia Oeste en la que fue clave la actuación de Santi Aldama.

El ala-pívot español firmó un partido notable desde el banquillo. Fue el máximo anotador del duelo con 22 puntos, gracias a una tarjeta de tiro de siete de 11 en tiros de campo y un 50% de acierto en los seis triples que intentó. Además, aportó seis rebotes defensivos, uno ofensivo, una asistencia y dos robos. Un rendimiento que se tradujo en un +34 de Memphis con él en pista.

Se trata del tercer encuentro de la temporada en el que Aldama supera la barrera de los 20 puntos. También lo hizo en los triunfos de los Grizzlies ante Sacramente y Dallas. Y esta última victoria sirve a los de Tuomas Iisalo para colocarse novenos en la clasificación de la Conferencia Oeste, puestos de 'play-in', con un récord de 11-13, aunque a más de cuatro partidos de distancia del sexto clasificado, Minnesota Timberwolves.

Por su parte, los Boston Celtics de Hugo González sellaron su quinto triunfo consecutivo en el Scotiabank Arena de Toronto, en el que vencieron a los Raptors 113-121. Un duelo en el que el base español sólo pudo estar en pista 2:26 minutos, en los que anotó cinco puntos --100% en tiros de campo-- y capturó un rebote.

El mejor del partido volvió a ser Jaylen Brown, que por tercer partido consecutivo anotó 30 o más puntos. En esta ocasión fueron tres decenas, a las que sumó ocho rebotes, cinco asistencias, un robo y un tapón. Una actuación sobresaliente para liderar un triunfo que deja a los Celtics con un balance de 15-9 en la tercera posición de la Conferencia Este.