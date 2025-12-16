Aldama no consigue destacar en una nueva victoria de los Grizzlies ante los Clippers

El jugador español Santi Aldama durante el partido frente a Los Angeles Clippers - Europa Press/Contacto/Jevone Moore

BARCELONA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El jugador español Santi Aldama y su equipo, los Memphis Grizzlies, han vencido a Los Angeles Clippers por 103-121, en el que ha sido el peor partido de la temporada del jugador canario, quien se ha quedado en tres puntos a pesar de volver a salir como titular, mientras que Hugo González ha disputado 16 minutos en la derrota de los Boston Celtics contra los Detroit Pistons por 105-112.

Por segundo encuentro consecutivo, Aldama ha vuelto a salir como titular en el lugar del lesionado Zach Edey. Sin embargo, el ala-pívot español no ha podido brillar como lo hizo en la derrota frente a los Utah Jazz (22 puntos), quedándose esta vez en únicamente tres puntos anotados, con un 1/5 en tiros de campo y un 0/4 en triples, además de sumar dos rebotes y dos asistencias.

A pesar de este desacierto en el tiro, el jugador canario ha disputado 30 minutos, únicamente superado por Jaren Jackson Jr, quien ha sido el gran protagonista del choque con 31 puntos. El ala-pívot estadounidense ha liderado un nuevo triunfo de los Grizzlies, que consiguen su tercera victoria de la temporada ante los Clippers, que en ningún momento han estado cerca de darle la vuelta al marcador.

Por su parte, Hugo González y los Boston Celtics no han sido capaces de vencer a los Detroit Pistons, quienes se han llevado el triunfo por 105-112. Como viene siendo habitual, el jugador español ha sido el encargado de la defensa sobre Cade Cunningham, el gran protagonista del choque con 32 puntos y 10 asistencias.

El alero madrileño ha disputado un total de 16 minutos, en los que ha anotado seis puntos (2/3 en tiros de campo) y ha conseguido cinco rebotes. Este buen rendimiento le ha permitido arrancar la segunda parte como titular en lugar de Jordan Walsh, aunque no ha podido evitar la derrota de los Celtics, que caen al cuarto lugar de la Conferencia Este tras ser superados por los Toronto Raptors.