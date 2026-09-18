Aleksander Sekulic: "No estamos cerca de nuestra cima a nivel físico y táctico"

El entrenador del Barça, Aleksander Sekulic, en un partido de pretemporada en la Lliga Catalana - FCB

BARCELONA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça, Aleksander Sekulic, ha asegurado este viernes que su equipo todavía está lejos de su mejor versión a nivel físico y táctico antes de afrontar este sábado ante el Valencia Basket las semifinales de la Supercopa Endesa, aunque ha destacado la energía del grupo y ha advertido de que el conjunto blaugrana todavía debe mejorar especialmente en defensa.

"No estamos cerca de nuestra cima a nivel físico y táctico, pero por lo que hemos visto juegan un buen baloncesto en defensa y ataque. Será un gran reto", ha explicado Sekulic en atención a los medios antes de la Supercopa, en referencia al Valencia Basket, en un duelo en el que ambos equipos llegan todavía en plena pretemporada.

El técnico esloveno ha valorado positivamente las primeras semanas de trabajo del Barça y, especialmente, la actitud de sus jugadores. "Estamos bien, con una gran energía en los entrenamientos. Todo el mundo está centrado y listo para este partido y para la temporada", ha señalado.

Sekulic ha reconocido además que le ha sorprendido el ambiente dentro de un vestuario con numerosos jugadores nuevos y ha identificado la energía colectiva como una de las principales virtudes del equipo. "Estoy sorprendido, positivamente, con el ambiente del equipo. Es lo que estamos construyendo de cara al futuro", ha celebrado.

"Lo que más me gusta de este equipo es la energía que muestra en la cancha, sin importarles si cometen errores o no, tratando de solucionarlos jugando como un equipo, que es lo que estamos intentando construir. Siendo altruistas, tanto en ataque como en defensa, haciendo lo que es mejor para el equipo", ha afirmado.

Preguntado por cuándo podrá verse al Barça que pretende, el entrenador ha respondido con humor que espera que sea "lo más pronto posible", aunque ha insistido en la dificultad de acelerar un proceso condicionado por los numerosos cambios en la plantilla. "Obviamente, necesitamos tiempo, pero la temporada empieza pronto, por lo que deberemos descifrar cómo estar en nuestra mejor forma lo más pronto posible, pero con tantos jugadores nuevos, lleva tiempo crear la química necesaria para ser un equipo competitivo", ha explicado.

En este sentido, Sekulic ha señalado la defensa como el principal apartado pendiente de mejora. "Aún debemos mejorar en ambos aspectos, ataque y defensa, sobre todo en defensa. En ataque, podemos hacerlo mejor, pero defensivamente hay cosas que debemos arreglar y espero que sean parte de nuestra mejora de cara al próximo partido", ha indicado.

Sobre la llegada de Nikola Mirotic al Valencia Basket, el que fuera jugador blaugrana entre 2019 y 2023, y los ajustes que puede exigir su presencia, el técnico ha admitido que todavía es complicado saber qué papel tendrá el ala-pívot. "Es difícil saber cómo lo van a utilizar. Todos sabemos lo que Mirotic puede aportar con su experiencia y calidad. Obviamente, haremos alguna modificación si acaba jugando, pero a estas alturas de temporada aún estamos más centrados en nuestro juego, en mejorar nuestro juego y llegar donde queremos jugar", ha apuntado.

Por último, ha explicado que el Barça esperará hasta este viernes o el sábado por la mañana para decidir sobre la presencia de Darío Brizuela, que se retiró lesionado de la final de la Lliga Catalana. "Parece que no ha sido una lesión importante, y ya veremos si puede jugar mañana. Decidiremos entre hoy y mañana por la mañana", ha concluido.