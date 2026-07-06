El alero español Álex Reyes ficha por el Asisa Joventut

Archivo - Alex Reyes en un partido con el BAXI Manresa - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Asisa Joventut Badalona ha anunciado este lunes el fichaje del alero español Álex Reyes, que se convierte en el primer refuerzo del conjunto verdinegro para la temporada 2026-27 tras firmar un contrato por dos campañas, con opción a una tercera.

El jugador, de 32 años, llega procedente del BAXI Manresa después de completar la mejor temporada de su carrera en la Liga Endesa, con unos promedios de 13,3 puntos y 5,2 rebotes por encuentro, además de un 39,9 por ciento de acierto en el lanzamiento de tres puntos.

Formado en las categorías inferiores del CB Valladolid, donde debutó en la ACB con apenas 17 años, Reyes construyó su trayectoria tras pasar por las competiciones EBA, LEB Plata y LEB Oro antes de consolidarse en la élite con el Surne Bilbao Basket, en el que militó durante cuatro temporadas, con 196 partidos oficiales en la Liga Endesa.

El Asisa Joventut destacó que incorpora a un jugador "consolidado" en la competición, capaz de aportar experiencia, versatilidad y amenaza exterior.

Además, destacan desde el Olímpic su capacidad para el lanzamiento de tres puntos, el trabajo sin balón y la lectura del juego, características que consideran "acordes" con el estilo del equipo verdinegro.