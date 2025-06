El alero estadounidense Myles Cale, primer fichaje del Barça 2025-26

BARCELONA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Barça ha anunciado este viernes el fichaje del alero estadounidense Myles Cale, que se convierte en primer fichaje azulgrana para el próximo curso y que firma hasta 2026, reforzando el juego exterior de los culés tras la marcha de Justin Anderson.

El norteamericano llega libre tras finalizar su contrato con el Trento, con el que logró la Copa de Italia. "Myles Cale (...) firma por una temporada y reforzará el juego exterior del equipo. El jugador estadounidense lucirá el dorsal 3 en la camiseta", ha anunciado el club 'culer' en un comunicado.

El alero estadounidense viene de hacer una buena temporada en el Aquila Trento, donde promedió 10.7 puntos, 2.8 rebotes, 1.5 asistencias en la Eurocup, segunda máxima competición del baloncesto europeo. Su mejor partido fue frente al Joventut Badalona, en el que anotó 21 puntos.

"Significa mucho. Es como un sueño hecho realidad. Ahora tengo la suerte de tener, gente detrás que cree en mí y me ha dado esta oportunidad, así que voy a intentar aprovecharla al máximo y cada vez que me ponga esta camiseta voy a ir tan fuerte como pueda", ha asegurado Cale en declaraciones a Barça One, recogidas por Europa Press.

El nuevo fichaje blaugrana se ha definido como un jugador "desinteresado" y que hará lo que el pida el entrenador Joan Peñarroya. "Soy un tipo de jugador que se esfuerza, que juega dentro del equipo, desinteresado. Defiendo duro, tiro, espacio en la pista, cualquier cosa que el entrenador necesite que haga, puedo hacerlo. Confío en mí mismo para poder hacer cualquier cosa y también puedo ser un jugador secundario y ser un anotador", explicó.

"Me entusiasma jugar para estos aficionados y no veo la hora de salir a la pista. Mi objetivo para la próxima temporada es ganar tantos partidos como pueda. Euroliga, ACB, todo. Sólo quiero ganar tantos partidos como pueda para mi equipo y para mis entrenadores", destacó el alero estadounidense.

Por su parte, el directivo de la sección, Josep Cubells, ha valorado que Cale ayudará a "fortalecer el proyecto" del siguiente curso. "Viendo el mercado, la secretaría técnica lo ha visto como un valor a incorporar y un poco con las características de uno, dos, tres. Creo que nos ayudará a fortalecer el proyecto de la próxima temporada", finalizó.