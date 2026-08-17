El alero lituano-germano Simonas Lukosius, nuevo refuerzo del Unicaja esta temporada

Archivo - El alero lituano-germano Simonas Lukosius con el trofeo de MVP de la Final Four de la BCL. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alero lituano-germano Simonas Lukosius se ha convertido este lunes en nuevo jugador del Unicaja Baloncesto, al que llega en calidad de cedido por el Dubai Basketball hasta final de temporada, según confirmó la entidad malagueña en un comunicado.

El joven lituano destaca "por su amenaza desde el perímetro y su versatilidad, con un potencial enorme, debido a sus condiciones y juventud, que espera desarrollar con el Unicaja", apunta la nota publicada por el conjunto malagueño.

La temporada pasada fue clave en la final de la Final Four de la Basketball Champions League, en la que con 23 puntos y un excelente 7 de 10 en triples ayudó al Rytas Vilnius a una remontada histórica ante el AEK Atenas. Los lituanos ganaron por 86 a 92 en la prórroga y Lukosius fue nombrado MVP de la Final Four BCL.

Los números de Lukosius en la temporada 2025-26 BCL fueron de 8,3 puntos, con un 51,6% en triples, anotando una media de 2,1 triples por partido. Además añadió 3 rebotes y una asistencia de promedio en los partidos de BCL para 9,6 de eficiencia. En la liga lituana sus promedios fueron de 6,5 puntos, 2,4 rebotes y 1,5 asistencias.

Su buen rendimiento llamó la atención del Dubai Basketball, equipo del emirato árabe que disputa la Euroliga y que recientemente se hizo con sus servicios. Ahora, Simonas Lukosius llega a Málaga cedido por una temporada para proseguir con su crecimiento en el nuevo proyecto liderado por Txus Vidorreta, y en el que coincidirá con otro lituano en la posición de alero, Ignas Brazdeikis.