La alero sueca Tova Sabel, nuevo refuerzo del Celta Femenino

Archivo - Tova Sabel, durante un partido. - Europa Press/Contacto/Maxim Thore - Archivo

MADRID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Celta Baloncesto Femenino ha anunciado este sábado el fichaje de la jugadora sueca Tova Sabel, alero de 25 años y 1,80 metros de altura, y que llega al equipo de Vigo tras haber competido la pasada temporada en el Alama San Martino di Lupari de la Serie A1 italiana.

Nacida el 9 de febrero de 2001 en Estocolmo (Suecia), e hija de dos baloncestistas, Sabel empezó su trayectoria deportiva como gimnasta y dio sus primeros pasos como profesional de la canasta en su país natal, con el Alvik Basket desde categorías inferiores hasta el primer equipo.

En 2020 se fue a Estados Unidos para asistir al Penn State College, en la Big Ten Conference de la NCAA, y en 2022 se mudó a California para jugar con UC Davis en la Big West Conference. En la campaña 2025-26 con el San Martino di Lupari, Sabel disputó 22 encuentros de la Serie A1 y ahí promedió casi 26 minutos, 10 puntos, 3,1 rebotes y una asistencia.

Además, participó con la selección sueca en el Eurobasket Sub-16 de 2017 y en el Eurobasket Sub-18 de 2018, confirmando su progresión hasta ser internacional también con la selección absoluta de su país en un amistoso y en dos partidos de clasificación para el Eurobasket de 2027.