Álex Mumbrú, seleccionador alemán, abandona el hospital tras cuatro semanas

FRÁNCFORT (ALEMANIA), 18 Oct. (dpa/EP) -

El español Álex Mumbrú, entrenador de la selección alemana masculina de baloncesto y flamante campeón del Eurobasket, ha recibido el alta médica después de cuatro semanas de tratamiento en un hospital de Barcelona.

"Me encuentro mejor. Hoy me voy a casa, se acabó el hospital", afirmó el pasado viernes al diario 'Bild'. Mumbrú ya había sido hospitalizado en Tampere (Finlandia) debido a una pancreatitis dos días antes de empezar ese exitoso Eurobasket y se perdió toda la fase de grupos.

Aunque Mumbrú regresó para el partido de octavos de final, no estaba en buenas condiciones y devolvió las riendas a su ayudante Alan Ibrahimagic, quien condujo al equipo germano hacia el título ganando a la selección de Turquía por 83-88 en una final disputada en Riga.

Mumbrú acudió a Barcelona el pasado 15 de septiembre para recibir tratamiento, justo al día siguiente de esa final, y lo previsto es que ahora descanse más antes de volver a hacerse cargo de los vigentes campeones del mundo y de Europa.

Los próximos partidos de Alemania serán clasificatorios para el Campeonato del Mundo, en concreto ante Israel el 28 de noviembre y en Chipre tres días después. Croacia es el otro combinado del mismo grupo.