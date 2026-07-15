Alisia Jenkins jugará en el Valencia Basket hasta noviembre

Archivo - Alisia Jenkins (izq.), durante un partido. - Europa Press/Contacto/Wojciech Szubartowski

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket ha alcanzado este miércoles un acuerdo para que la ala-pívot estadounidense Alisia La'Jewel Charlesneia Jenkins, de 32 años y 1,85 metros de altura, se incorpore a la disciplina 'taronja' "con un contrato que, en principio, durará hasta noviembre".

"La interior se une así para la próxima campaña a Elizabeth Balogun, Kendra Chery, Kamila Borkowska, Alexis Peterson, Alicia Flórez, Virag Takacs-Kiss, Marta Suárez, Helena Pueyo, Leticia Romero, Raquel Carrera, Elena Buenavida y María Araújo, jugadoras que tienen contrato en vigor con el club", añadió el Valencia Basket en su comunicado oficial.

Nacida el 21 de febrero de 1994 en Statesboro, Georgia (EE.UU.), la nueva incorporación 'taronja' completó su formación universitaria en South Florida. "Entre 2012 y 2016 fue evolucionando y creciendo, siendo su mejor temporada la 2014-15, en la que promedió 12,8 puntos, 11,3 rebotes y 1,6 robos por partido", resumió la nota al respecto.

"Fue una pieza importante en la rotación de su equipo y llegó a batir el récord histórico de rebotes de la Universidad", agregó la nota. Luego España fue su primer destino como profesional, ya que en el curso 2016-17 fichó por el Mann Filter Zaragoza, donde en la máxima categoría nacional promedió 10,5 puntos, 7 rebotes y 12,8 créditos de valoración.

"La siguiente campaña se incorporó a CB Zamarat donde mejoró incluso esos guarismos, con un promedio de 13 puntos, 9,6 rebotes, 1,4 robos y 15,3 valoración por partido. En febrero de 2018 se desvinculaba del club extremeño para aterrizar en República Checa", apuntó el mismo texto.

"Desde la llegada en marzo de 2018 al Basket Slovanka MB Tabor, se convirtió en una auténtica trotamundos", subrayó el Valencia sobre una Jenkins que después jugó en Finlandia de la mano del Vimpelin Veto; en Hungría, con el TFSE-MTK; en Israel, con el Ramat Gan y con el Ramat Hasharon; y en Francia, con el Basket Lattes Montpellier Agglomeration.

"En 2024 regresó a Israel, de nuevo al Ramat Hasharon, donde se quedó una temporada y la pasada campaña 2025-26 fichó por el Maccabi Karmiel, manteniendo sus números de 18 puntos, 11,4 rebotes, 3 asistencias y 1 robo por partido en liga israelí", describió el conjunto 'taronja'.

"Desde 2019, Alisia combina las temporadas continentales con los veranos en equipos que completan su temporada en periodo estival. Pasó por Australia en tres ocasiones, 2019, 2022 y 2023 con Werribee Devils, Mackay Meteorettes y Kilsyth Lady Cobras, respectivamente", recalcó la nota.

"También estuvo en 2020 brevemente en la WNBA, en la que jugó cinco partidos entre Indiana Fever, Chicago Sky y Phoenix Mercury. También ha competido en México con las Adelitas de Chihuahua en 2025 y 2026 y el año pasado además lo hizo en Puerto Rico con las Criollas de Caguas. Actualmente se encuentra jugando con Savannah Steels, un equipo en su estado natal", concluyó el Valencia en su comunicado de prensa.