Amaya Valdemoro, al Hall of Fame del baloncesto femenino: "Soy afortunada por ser la primera española"

31 Oct.

La exjugadora española de baloncesto Amaya Valdemoro confesó este viernes sentirse una "afortunada" por ser la primera baloncestista nacional que ingresará en 2026 en el 'Hall of Fame del baloncesto femenino', según anunció el salón de la fama estadounidense en su cuenta de Instagram.

"Hay que poner la entrada en el 'Hall of Fame' del baloncesto femenino en perspectiva. Soy una afortunada por volver a ser la primera española que lo consigue. Ojalá vengan muchas más detrás de mí, porque esto es muy grande", afirmó la exinternacional española de baloncesto en declaraciones a Europa Press.

Amaya Valdemoro consiguió 3 anillos de la WNBA con Houston Comets, 8 Ligas españolas, 9 Copas de la Reina, una Euroliga, 3 Mundiales de Clubes, 4 Supercopas de España, una Liga Rusa y 3 Copas de Rusia. Con la selección española consiguió un oro, una plata y tres bronces en el Eurobasket y un bronce mundialista. Además, ingresó en el Salón de la Fama de la FIBA en 2023.

Valdemoro apuntó que en su etapa en la WNBA tuvo la suerte de estar en un equipo que "marcó una época" y eso determinó su carrera. "Vi lo que podía ser el baloncesto femenino y a lo que podía llegar. Pero nunca me imaginé que me llamaran para entrar al Hall of Fame, porque estuve cinco años y luego ya nunca quise más volver porque preferí jugar con la selección", explicó.

La madrileña señaló que hay que "poner en perspectiva" el nombramiento porque en 1998 no había muchas deportistas españolas a nivel internacional, sobre todo en los equipos. "Parece fácil desde fuera, pero fue muy sacrificado y muy duro conseguir eso. Ahora, retirada, me doy cuenta de la dificultad que tiene romper ese techo internacional", subrayó.

"Es un orgullo y puede seguir aportando muchísimo al deporte femenino como inspiración en el que se puedan fijar las niñas pequeñas. Soy una grandísima afortunada por los equipos en los que he estado que me han permitido lograr todos estos premios", concluyó la pionera española en el Salón de la Fama estadounidense.

La exalero española participará en la ceremonia oficial que se celebrará el próximo 27 de junio de 2026 junto a Elena Delle Donne, Candace Parker, Doris Burke, Isabelle Fijalkowski, Kim Muhl, Barbara Kennedy-Dixon y Cheryl Reeve.