Anna Montañana: "Es un gustazo poder tener este grupo de 13 jugadoras"

La seleccionadora de España Futuro, Anna Montañana - FEB

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La seleccionadora de España Futuro, Anna Montañana, ha asegurado que es "un gustazo" poder contar en la concentración, que se desarrollará hasta el próximo 8 de junio, con 13 jóvenes jugadoras con cuentan con un enorme "potencial y talento", y espera que todas puedan estar "en la misma línea de trabajo", sobre todo en "la línea defensiva".

"Siempre estás un poco expectante de cómo van a venir las jugadoras que hace tiempo que no ves. Hace dos o tres años, la generación de Brito, de Deva y de Aviñoa, ganó la plata en el Mundial aquí de Madrid, yo estaba con ellas. Vas viendo a Noa -Morro- también, que es de la misma generación, y las ves crecer en la Liga Femenina Endesa y es una pasada", señaló en declaraciones a los medios de comunicación.

Además, destacó el "talento" de todas ellas, que están entrenando en las instalaciones de la Caja Mágica de Madrid. "Todas, en cierta manera, me impresionan porque ves los físicos, ves el talento, ves el potencial, y como entrenadora es un gustazo poder tener este grupo de 13 jugadoras", indicó.

Además, espera que esta concentración pueda sentar las bases para el futuro. "El mensaje es muy claro: vamos a ser quien somos y a quien representamos. Aunque estemos un año fuera, cuando volvemos aquí todo el mundo sabe cuál es el ADN de España y las señas de identidad, y eso es algo que nos caracteriza", manifestó.

"Juntarnos todas, que todas estemos en la misma línea de trabajo, sobre todo desde la línea defensiva, que es lo que nos caracteriza, y poder correr. No se pueden aportar muchas cosas tácticas, pero sí pinceladas que hagan que podamos estar en una estructura y que podamos dar pasitos adelante en el futuro de ellas", finalizó.

Por su parte, la interior Noa Morro destacó las posibilidades del grupo. "Tenemos tanto talento que podemos hacer hasta un segundo equipo de España. Casi todas jugamos en Liga Femenina, algunas ya el año que viene entran. Estamos aprendiendo día a día", apuntó.

Además, bromeó con el resultado si se enfrentasen a la absoluta. "Pues claro que les daríamos caña, nosotras somos más jóvenes y corremos más. Estaría reñido, experiencia y juventud", dijo entre risas, destacando que lo más importante en esta concentración es "disfrutar". "Vas a estar una semana, esto es para vernos las caras, conocernos más y trabajar desde el minuto 1, porque tenemos poco tiempo y queremos empezar a construir desde el minuto 1", recalcó.

Por último, se mostró feliz por la llegada de Awa Fam y de Iyana Martín a la WNBA. "Son amigas, estoy muy contenta por ellas y superorgullosa. Da a entender que todas podemos llegar. Tener referentes de nuestra edad allí nos abre puertas a nosotras también", finalizó.