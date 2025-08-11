Antonio Martín, único candidato, repetirá como presidente de la acb

BARCELONA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Clubes de Baloncesto (acb) no cambiará de presidente dado que la Comisión Electoral de la asociación, reunida este lunes 11 de agosto en su sede de Barcelona, ha validado la única candidatura presentada para el siguiente ciclo, la del actual dirigente, Antonio Martín.

"La Comisión Electoral de la acb, reunida este lunes 11 de agosto de 2025 para el examen de las solicitudes recibidas para la presidencia de la acb, comunica que la única candidatura presentada ha sido la de D. Antonio Martín Espina, y que esta cumple los requisitos establecidos en el proceso electoral", anunció la acb.

El 19 de agosto se celebrará una Asamblea General Extraordinaria en la que se producirá la votación para la elección de la presidencia de la acb.

La Asamblea General también es responsable del nombramiento de presidente, director general y secretario general, principales cargos de la organización y responsables de una estructura departamental encabezada por directivos al frente de cada una de las áreas de la acb.