Aplazado el ASISA Joventut-MoraBanc Andorra al 14 de octubre por las fuertes lluvias

Archivo - Olímpic de Badalona - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El partido de la segunda jornada de la Liga Endesa entre el ASISA Joventut y el MoraBanc Andorra, previsto para este sábado a las 18.00 horas en el Olímpic de Badalona (Barcelona), ha sido aplazado al próximo miércoles 14 de octubre a las 20.00 horas debido a la alerta roja decretada en Cataluña por lluvias extremas, ha confirmado este sábado la 'Penya'.

"Ante la situación meteorológica excepcional prevista para esta tarde y siguiendo las indicaciones y recomendaciones de la Generalitat, se informa de la suspensión del partido entre el ASISA Joventut y el MoraBanc Andorra previsto para esta tarde a las 18.00 horas", informó el Joventut.

La entidad catalana explicó que esta decisión se adopta "como medida de prevención y seguridad ante la posibilidad de fenómenos meteorológicos adversos, priorizando en todo momento la integridad de las personas".

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decretado este sábado la alerta roja por lluvias torrenciales de hasta 200 litros durante todo el día en Cataluña. El Ayuntamiento de Barcelona ha activado el Plan de Actuación de Emergencia Municipal por riesgo de insuficiencia drenante en fase de alerta ante la previsión de lluvias y tormentas en la ciudad durante las próximas horas.