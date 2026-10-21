Aprobado por unanimidad el nombramiento de los nuevos miembros del Consejo de Administración de Movistar Estudiantes

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de Movistar Estudiantes aprobó este martes por unanimidad el nombramiento de los nuevos miembros del Consejo de Administración, "un equipo con experiencia en gestión deportiva, infraestructuras y finanzas".

Según informó este miércoles la entidad madrileña, durante la reunión celebrada el martes, se aprobó el nombramiento de Jaime González Lasso de la Vega, Francisco Javier Ortega López Bago, José Vicente Hernández, Rocío Orbea, Rafael Pérez Pumares, Tomás Pinto, Gonzalo Rodríguez Díaz, Miguel Ángel Sánchez, Sitapha Savané y 'Sexto Hombre' (representado por David Lafuente), como sus nuevos miembros del Consejo de Administración.

"Se trata de un equipo con experiencia en gestión deportiva, gestión de infraestructuras y finanzas, ámbitos que representan algunos de los principales retos a los que se enfrenta el club en esta nueva etapa", remarcó el Movistar Estudiantes.

La Junta General también trató la propuesta de ampliación del capital social mediante aportaciones dinerarias, por un importe de hasta seis millones de euros, así como la delegación de facultades en el Consejo de Administración para la ejecución de los acuerdos adoptados y la propuesta de modificación del artículo 8.c) de los Estatutos Sociales.