Apurada victoria del Baskonia ante un ASVEL batallador

El Kosner Baskonia ha ganado este viernes por 78-73 al LDLC ASVEL Villeurbanne durante la jornada 21 de la fase regular de la Euroliga, en un partido repleto de altibajos y resuelto a favor de los vitorianos por su mayor afán en los minutos finales, logrando así un triunfo importante contra un rival directo en su objetivo de escalar posiciones.

En el Fernando Buesa Arena, y sin Markus Howard en sus filas debido a una lesión muscular en la pierna derecha, los locales dominaron durante los compases iniciales gracias a Gytis Radzevicius cerca de la bombilla y a Kobi Simmons en tiros más lejanos. Enfrente, casi todo pasaba por las manos de Bastien Vautier y el poste bajo era terreno predilecto.

Luego se animaron en ataque Matteo Spagnolo y Timothé Luwawu-Cabarrot para cuajar la renta del Baskonia al término del primer acto (24-19), que dio paso a un segundo periodo accidentado para el ASVEL porque en minuto y medio se retiró cojeando Glynn Watson Jr.; fue sustituido por Edwin Jackson, viejo conocido de Barça, Unicaja y Estudiantes.

Pese a eso y pese al buen desempeño en los rebotes del recién llegado Paul Eboua, el equipo visitante apenas carburaba. Aunque Mbaye Ndiaye se erigió en su referente ofensivo, llegó a ir 11 puntos abajo y sufrió el acierto de Luwawu-Cabarrot hasta verse 44-35 al descanso. Sin embargo, en la reanudación cambió la dinámica e incluso regresó Watson Jr.

A ese impulso se sumó que los pupilos de Pierric Poupet controlaron las pérdidas, numerosas en la primera mitad, y que apareció en escena otra cara conocida de la afición española: Thomas Heurtel. Entonces el Baskonia se quedó clavado en 48 puntos y vio su ventaja reducirse poco a poco, hasta entrar en una fase de alternancias en el marcador.

Una canasta de Vautier a tablero y tras cazar un rebote fue el final del tercer cuarto, que tenía al ASVEL por delante (58-59). Por enésima vez esta temporada salió Luwawu-Cabarrot al rescate del equipo alavés, con dos triples casi seguidos, lo cual se unió a un vistoso tapón de Khalifa Diop, quien estaba como único pívot realmente metido en faena.

No en vano, era muy gris la versión de Mamadi Diakite, al igual que la de algunos compañeros suyos en el tiro de perímetro. Kobi Simmons y Trent Forrest eran guadianescos, mientras que Markquis Nowell no hacía olvidar al ausente Howard. Entre un par de revisiones arbitrales, el encuentro se acercó a su desenlace y nadie daba el golpe sobre la mesa.

Y en ese escenario, con Luwawu-Cabarrot descansando en el banquillo, de repente Nowell y Diakite despertaron. Ambos subieron su nivel cuando su entrenador Paolo Galbiati más lo necesitaba y el marcador lucía un 73-68 a 1:11 de la conclusión. Ahí Watson cometió un inoportuno campo atrás por la presión de Nowell, pero rápido se resarció con un triple.

Forrest puso el 75-71 y de inmediato el Baskonia recuperó el balón por obra de Eugene Omoruyi, quien en la siguiente jugada entró hacia el aro y falló su tiro, pero capturó su propio rebote y sí anotó en segunda instancia, siendo además objeto de falta. Convirtió su libre adicional y de nada sirvió que Shaquille Harrison respondiese en el aro contrario.

Permaneció Heurtel en el banquillo visitante durante el desenlace, pese a haber sido de los más destacados, y lo pagó caro un ASVEL que con esta derrota en Vitoria se quedó con un balance de 6-15 en los puestos más rezagados de la tabla clasificatoria; por su parte, los baskonistas se colocaron con un registro de 7-14 y aún quieren subir más puestos.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: KOSNER BASKONIA, 78 - ASVEL VILLEURBANNE, 73 (44-35, al descanso).

--EQUIPOS.

KOSNER BASKONIA: Simmons (10), Radzevicius (4), Joksimovic (2), Kurucs (2) y Diop (3) --quinteto inicial--; Luwawu-Cabarrot (21), Spagnolo (2), Diakite (9), Frisch (3), Omoruyi (7), Nowell (4) y Forrest (11).

ASVEL VILLEURBANNE: Heurtel (9), Harrison (11), Lighty (-), Seljaas (2) y Vautier (14) --quinteto inicial--; Ndiaye (10), Watson (11), Massa (-), Jackson (4), Traoré (-) y Eboua (12).

--PARCIALES: 24-19, 20-16, 14-24 y 20-14.

--ÁRBITROS: Latisevs, Nedovic y Porobic. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Fernando Buesa Arena, 7.836 espectadores.