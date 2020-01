Arlauckas: "Doncic tiene algo especial y una mentalidad que no tiene nadie"

Publicado 21/01/2020 13:05:22 CET

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El exjugador del Real Madrid Joe Arlauckas consideró al esloveno Luka Doncic un jugador que tiene "algo especial" y que "hace todo bien", al mismo tiempo que valoró el actual momento del conjunto blanco y del baloncesto en general, así como el modelo de la Euroliga en convivencia con la ACB, que se está convirtiendo en "una liga más fuerte".

"¿Qué voy a decir de él? Todo lo que hace este tío lo hace bien. Cada vez que pienso que sé algo de baloncesto, me deja mal. Luka siempre lo hace todo bien, da igual dónde juegue. ¿Qué le comparan con Bird? Creo que es totalmente diferente. Nadie sabe lo que tiene, pero tiene algo especial", consideró el estadounidense en declaraciones durante facilitadas por Betfair.

La leyenda del club blanco insistió en la calidad del base de Dallas Mavericks, un jugador "muy bueno" que "tiene una mentalidad que no tiene nadie". "Me dicen desde Dallas que juega un partido, hace 32 puntos, 15 asistencias, 12 rebotes y se va a casa a jugar con su perrito y la consola", relató.

Por otro lado, Arlauckas valoró la actualidad del que fue su club durante años, que acumulaba una racha de 13 victorias seguidas en Euroliga hasta su doble derrota de la semana pasada, y consideró que "en algún momento tenía que perder". "Creo que es mejor ahora que en abril", añadió.

En este sentido, analizó al próximo rival del Real Madrid en Euroliga, el Anadolu Efes, con Shane Larkin como gran estrella. "Es mi preferido. Quedan muy pocos jugadores como él. Me gusta mucho este tipo de jugadores. Tal vez Larkin en el Madrid no sería el mismo jugador, pero en Efes le buscan y confían mucho en él", aclaró.

Además, el estadounidense consideró que hay un "desgaste" actual producido por la acumulación de partidos, que en su época "no existía". "En mi época eran más duros los entrenamientos que los partidos, entrenábamos dos veces al día y no había tanto descanso. Todo era diferente", destacó.

"Si yo jugase hoy en día y me doliera el dedo o el codo, estaría dos semanas de descanso, sabiendo que así podría jugar hasta los 40 años como algunos. Me parece bien, porque en este mundo no te retiras del baloncesto, sino que te dejan de llamar", explicó, comparando la situación actual con la de su época como jugador.

Siguiendo por la misma línea, se defendió de los que criticaban "que no defendía nunca". "La gente me decía que no defendía nunca. Si yo solo hubiese metido 4 puntos por partido, habría estado en mi casa sin cobrar ni un duro. En mi época, si no metías 25 puntos no seguías jugando como americano. Los americanos vienen aquí para meter puntos. Si hacías una falta, ya te estaban avisando", señaló.

Finalmente, valoró con "buenas palabras" el modelo actual de la Euroliga en convivencia con la ACB, que parece estar convirtiéndose en "una liga más fuerte". "Quiere crecer cada dos o tres años. La ACB, con la segunda unidad de cada equipo que juega en Europa, sería una liga bastante más interesante, una ACB más bonita", añadió.