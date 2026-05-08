De Armiño y Camilión lideran la primera lista de Sandra Ygueravide para el Mundial de 3x3

Archivo - Juana Camilion durante la final olímpica de 3x3 de París 2024 - Manu Reino / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

La nueva seleccionadora femenina de baloncesto 3x3, Sandra Ygueravide, facilitó este viernes su lista para preparar la Copa del Mundo del mes de junio en Varsovia, su primera en su nuevo cargo y liderada por Gracia Alonso de Armiño y Juana Camilión.

La jugadora del PBL Las Rozas 3x3 y del Movistar Estudiantes, históricas subcampeonas olímpicas en París 2024, se quedan ahora como las referentes de la selección tras las retiradas de la propia Ygueravide y de Vega Gimeno, con las que ganaron la plata en la capital francesa y el oro continental semanas después.

Además, la entrenadora valenciana ha convocado para su primera lista a debutantes como Lola Pendande (Spar Girona), Blanca Millán (Durán Maquinaria Ensino) o Irene Lahuerta (TSN-Innova Leganés) y se mantiene el resto del bloque de las últimas concentraciones para cuatro días de trabajo en Valencia del 19 al 23 de mayo antes de volverse a reunir de cara a la Copa del Mundo.

La lista de seleccionadas es la compuesta por Txell Alarcón y Alba Prieto (Hozono Global Jairis), Gracia Alonso de Armiño (PBL Las Rozas 3x3), Juana Camilión (Movistar Estudiantes), Lola Pendande, Marta Canella y Carolina Guerrero (Spar Girona), Irene Lahuerta (TSN-Innova Leganés), Blanca Millán (Durán Maquinaria Ensino), Cecilia Muhate (Ingeniería Ambiental CAB Estepona), Helena Oma (Casademont Zaragoza)María Roters (Unicaja) y Ainhoa Gervasini (Cadí la Seu).

La Federación Española de Baloncesto (FEB) apuntó que las jugadoras del Spar Girona y del Casademont Zaragoza estarán exentas de esta convocatoria si sus equipos se clasifican para la final de la LF Endesa, que coincidiría en fechas.

El cuerpo técnico del combinado nacional estará compuesto por Sandra Ygueravide como seleccionadora; Marta Montoliú como entrenadora ayudante; Belén Hernández y Edurne Martín como fisios; y Clara Ché como delegada.

En Varsovia, del 1 al 7 de junio, la selección femenina buscará su primer podio en un torneo en el que nunca se ha conseguido medalla y donde arrancará su andadura en el Grupo B junto a Estados Unidos, Australia, Hungría y Mongolia, cuatro de las grandes potencias mundiales del baloncesto 3x3.