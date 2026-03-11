El AS Monaco destituye al entrenador Vassilis Spanoulis

Archivo - El entrenador griego Vassilis Spanoulis en su etapa en el AS Monaco, en un partido de Euroliga - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El AS Monaco Basket ha anunciado este miércoles la salida "de mutuo acuerdo y con efecto inmediato" del hasta ahora entrenador del primer equipo, el griego Vassilis Spanoulis, al que el club agradeció su "pasión, energía y dedicación" durante su etapa al frente de la 'Roca Team', al que hizo subcampeón de la Euroliga en la pasada campaña.

En un comunicado, la entidad monegasca explicó que ambas partes han decidido separar sus caminos y subrayó que el compromiso del técnico con el equipo y con los valores del club "quedará grabado en la historia de Monaco". "Vassilis será siempre bienvenido en la familia de la Roca Team", añadió el club, que le deseó "mucho éxito en el futuro de su carrera".

El director general del AS Monaco Basket, Oleksiy Yefimov, agradeció personalmente el trabajo del técnico heleno y recordó su impacto desde su llegada. "Cuando nos reunimos por primera vez en Tesalónica y nos dimos la mano, sentí que no solo incorporábamos a un entrenador, sino a un verdadero líder. El tiempo me dio la razón", señaló.

Yefimov destacó que Spanoulis llevó al equipo a su primera final histórica de la Euroliga, disputada en Abu Dabi en 2025, además de conquistar la primera Supercopa de Francia del club y levantar la Leaders Cup por primera vez en ocho años. "Pero no se trata solo de baloncesto. Ha sido una fuente de inspiración para todo el club y yo personalmente he aprendido mucho trabajando a su lado", afirmó.

El dirigente reconoció que le habría gustado "lograr todavía más juntos", pero admitió que "a veces las circunstancias obligan a tomar decisiones difíciles y dolorosas", y aseguró que el técnico deja el club con "el respeto de todos los que han trabajado con él y de los aficionados de la Roca Team".

Spanoulis llegó al banquillo del conjunto monegasco en noviembre de 2024 para sustituir a Sasa Obradovic y firmó una rápida irrupción en la élite europea. Bajo su mando, el AS Monaco terminó cuarto la Fase Regular de la Euroliga y eliminó al FC Barcelona en los 'Play-off' en una serie de cinco partidos para alcanzar su segunda presencia en una 'Final Four'.

En Abu Dabi, el equipo del Principado superó en semifinales al Olympiacos (78-68) para acceder por primera vez en su historia a la final de la Euroliga, donde cayó ante el vigente campeón Fenerbahçe (81-70).

Pese a que esta campaña el equipo monegasco se puso con un balance de 15-7, la reciente mala racha, con solo una victoria en los últimos ocho partidos, ha hecho caer al conjunto monegasco hasta la novena posición con un registro de 16-14, fuera de la zona de 'Play-off' y con peligro de quedar fuera de los 'Play-in' previos.

Spanoulis ya no estuvo en el banquillo en la victoria liguera del pasado fin de semana ante el Cholet Basket ni tampoco en el triunfo del martes en la Copa de Francia, encuentros en los que el equipo fue dirigido por Sergiy Gladyr.