Ataman: "Sabíamos cómo jugar los últimos minutos"

"No sé qué pensará Sanli ahora"

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Anadolu Efes, Ergin Ataman, se mostró eufórico después de su segundo título seguido de Euroliga al derrotar (57-58) al Real Madrid en la final de Belgrado, un desenlace muy ajustado para el cual estaban preparados con "grandes jugadores".

"Sabíamos cómo jugar los últimos minutos. En los finales, la estrategia no funciona bien, pero tengo grandes jugadores que pueden solucionar la situación. Teníamos un gran problema en el rebote ofensivo y encontramos la manera de ganar el partido", dijo.

El técnico del Efes compareció en rueda de prensa junto al MVP de la 'Final Four', Vasilije Micic, a quien elogió. "Tiene todavía mucha carrera y podrá ampliar su récord. Tiene un buen carácter, es un gran base, ha evolucionado mucho. Esta temporada tuvo algún altibajo pero en el momento más importante ha jugado muy bien. Puede defender, atacar, buena penetración", afirmó.

Ataman destacó también el papel de un Pleiss decisivo, como lo fue el año pasado Sanli, a quien advirtió que no debía irse al Barça. "Un partido perfecto y perfecta temporada. Fue MVP en Milán para estar en esta 'Final Four', tiene de todo, es muy importante en nuestro sistema", apuntó sobre el pívot alemán.

"Le hemos dado confianza, el año pasado se la dimos a Sanli. Sanli dejó el equipo y se lo dije, por qué vas a un equipo segundo, quédate en el primero y gana otro título, no sé qué piensa ahora", añadió, exultante. "Para mí, mi equipo es un equipo de NBA", dijo.

"Ahora mi mensaje de confianza va para el equipo nacional, de ganar un oro", añadió, contento por su condición de tapado entre los técnicos. "Nadie en Turquía hizo estos números, es normal que no me consideren favorito, disfruto de entrenar y hacer entrevistas. Algunos me consideran que soy bueno, otros que no", afirmó.

Además, Ataman aprovechó para condenar la invasión rusa de Ucrania. "Estamos muy disgustados por la situación en Ucrania. Es inaceptable lo que está pasando. Vivo en Turquía y todos lo sentimos. Es increíble que pase esto en este siglo", dijo.

"También lo siento por los equipos rusos, mis colegas en equipos rusos que no tienen ninguna culpa, todo es la mierda de la política. Espero que se resuelva", terminó.