Awa Fam, Premio Princesa Leonor 2024: "Ilusiona y me hace seguir queriendo trabajar"

La atleta María Pérez y la baloncestista Awa Fam Thiam asisten a la entrega de los Premios Nacionales del Deporte 2023 y 2024 a 11 de febrero de 2026, en Madrid (España). - José Oliva - Europa Press

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La jugadora de baloncesto española Awa Fam, reconocida este miércoles como Premio Princesa Leonor 2024, reveló que es un galardón que "ilusiona" y le hace "seguir queriendo trabajar" para "seguir consiguiendo" sueños y objetivos.

"Es algo muy especial, a mi edad, con 19 años, nunca me hubiese imaginado esto ni poder sentirme así de feliz. Es muy bonito, muy especial y ojalá más así. Es una alegría para mí. Después llegaré a mi casa y diré 'wow, lo que es este premio. ¿Cómo pueden haber pensado en mí para haberme dado este premio?' Es algo que ilusiona, que me hace seguir queriendo trabajar y seguir consiguiendo pequeñas cositas", valoró la jugadora de Valencia Basket en declaraciones a los medios.

Tras la entrega de los Premios Nacionales del Deporte de 2023 y 2024, Fam relató que su llegada a la élite del baloncesto "ha supuesto mucho sacrificio" para ella y su familia. "Separarme de mi vida desde bien pequeña, de mis padres, muchos entrenamientos, muchos partidos, selección. Entonces, supone muchísimo esfuerzo, muchísimo sacrificio, pero siempre vale la pena", defendió.

"Cuando haces lo que realmente te gusta, merece la pena. Cuando algo te ilusiona, vas a entrenar y ves que realmente te gusta, ves cómo consigues platas, oro, ves cómo compites, cómo haces compañeras que se convierten en tus amigas, realmente merece la pena", agregó.

De cara al futuro, Fam se ve "en todos esos sueños" que lleva "soñando desde bien pequeña". "Siempre he dicho que la selección española era mi cosa número uno, ya he conseguido ese primer pasito. A ver si unos Juegos Olímpicos para la selección española... Me encantaría también verme en la WNBA, sería mi sueño. Y, por supuesto, a ver si seguimos con Valencia Basket esos pequeños sueños que siempre me he propuesto desde pequeña. Y el techo ya se verá", valoró.

Respecto al billete que la selección española se jugará del 11 al 17 de marzo en el Torneo de clasificación para el Mundial que se celebra en Puerto Rico. "Es un poco de presión, son muchos años sin haber competido en ese Mundial. No sabemos lo que va a pasar, no sabemos el equipo que vamos a llevar. Pero sí que sabemos que vamos a intentar estar unidas y conseguir ese billete. Es muy importante. Somos gente muy joven, tenemos ganas de competir en cosas nuevas. Así que, presión, pero también con la tranquilidad de saber que vamos a intentar competir", señaló.

Finalmente, la jugadora reveló que la Reina Letizia y el Rey Felipe fueron "majísimos" durante la entrega de premios. "Me han preguntado cosas de mi vida. Han estado muy pendientes, preguntándome qué tal, qué es lo que quiero conseguir, qué cosas quiero estudiar, estoy supercontenta", concluyó.