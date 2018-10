Baloncesto.- Garbajosa (Real Madrid): "El Regal FC Barcelona será una gran piedra de toque"

Actualizado 26/12/2009 20:23:26 CET

MADRID, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pívot del Real Madrid Jorge Garbajosa aseguró que el Regal FC Barcelona, el rival de los blancos en el partido de Liga ACB que se disputará mañana en el Palacio de Vistalegre, "será una gran piedra de toque" para ver en qué situación se encuentran tras sus dos últimas derrotas ligueras, frente al Xacobeo Blue:Sens y el Caja Laboral.

"Ellos están invictos en la Euroliga, sólo han perdido un partido en Liga ACB y fue hace mucho tiempo, y están haciendo un gran baloncesto, por lo que si queremos ganarles vamos a tener que hacerlo todo muy bien", aseguró Garbajosa en declaraciones facilitadas por el club blanco.

El madrileño comentó que las últimas derrotas "no son para estar alarmado", pero sí "para estar atentos" a qué están "haciendo mal", por lo que deben pensar qué pueden "mejorar para que no vuelva a ocurrir".

No obstante, el ex jugador de Toronto Raptors es consciente de que el duelo de mañana es frente a "un grandísimo equipo que tiene como referente a Navarro, un jugador único que anota con mucha facilidad".

"Yo nunca he vivido un Real Madrid - Regal FC Barcelona, pero por lo que me cuentan no tienen nada que ver con el resto de partidos. El pabellón va a estar lleno y va a haber un gran ambiente, por lo que ahora nosotros tenemos que estar a la altura de lo que los aficionados nos dan", concluyó Garbajosa.