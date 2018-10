Baloncesto.- Jesús Fernández no quiere concesiones ante el Valladolid: "Tenemos la lección aprendida del año pasado"

Actualizado 26/01/2007 15:48:17 CET

El jugador del CB Granada Jesús Fernández explicó hoy que el conjunto andaluz no hará concesiones, en el encuentro de Liga ACB que le enfrentará el domingo al Grupo Capitol Valladolid.

"El partido no es nada fácil. Ya nos dice la historia que aquí, en Granada, cuando empieza la segunda vuelta y vienen equipos a los que hemos ganado en la primera parece que siempre nos ganan. La temporada pasada ya ocurrió con el Valladolid y tenemos la lección aprendida", destacó.

De hecho, Fernández, tiene claro que será un duelo en el que ambos conjuntos darán el cien por cien de su esfuerzo durante todos los minutos de juego. "Sabemos que es un partido muy duro, porque ellos vienen a dejarse la vida y a nosotros también, porque si ganamos ya estaríamos pensando en aspirar a otras cosas", espetó.

En lo meramente personal, Fernández admite que aún no ha completado su puesta a punto física, tras la lesión que ha sufrido. "Al cien por cien no estoy porque he estado dos meses parado y ahora me tengo que poner en forma. La recuperación se está haciendo más dura de lo que pensaba", indicó.

De todos modos, Fernández confía en la ya demostrada capacidad del Granada para auparse por encima de este tipo de circunstancias que están sufriendo sus jugadores.

"No hemos tenido una primera vuelta fácil, por culpa de las lesiones y creo que el equipo no solamente no ha perdido la compostura sino que se ha superado", concluyó.