El Barça apura sus opciones de 'Play-off' en Mónaco

Kevin Punter en un partido de la Euroliga 2025-25 con el Barça en el Palau Blaugrana - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Barça visita este viernes al AS Monaco en la Salle Gaston Medecin (19.30 horas) en el último choque del 'Play-In' de la Euroliga, un cara a cara entre dos equipos con una fuerte historia reciente con un único billete en juego para meterse, como octavo y último clasificado, en los 'Play-offs' de la competición y medirse contra el Olympiacos con el factor pista en contra.

Es la última opción para Mónaco y Barça de estar en esos 'Play-offs', con aparentemente el peor camino y rival posible; pero con opciones de luchar por seguir vivos. Si el Barça quiere pelear con el poderoso Olympiacos, líder indiscutible de la Fase Regular, por estar en la Final Four de Atenas deberá primero ganar por primera vez este curso al equipo monegasco.

Porque ni en el Palau Blaugrana el 30 de diciembre de 2025, con 74-90 para el AS Monaco, ni en el Principado el reciente 10 de abril de este año, con triunfo por 93-86, pudo el Barça doblegar a un equipo que tiene lesiones, problemas financieros con rumores de impagos pero que sigue luchando por todo.

Eso sí, el conjunto monegasco debe reaccionar tras su derrota del martes ante Panathinaikos (87-79) que le impidió ser séptimo y le llevó a esta segunda opción, mientras que los blaugranas llegan reforzados después de superar con autoridad al Estrella Roja (80-72) en el Palau, apoyados en la solidez defensiva habitual de los equipos de Xavi Pascual.

Si bien es cierto que el Mónaco ya derrotó al Barça hace apenas dos semanas en la jornada 37 de la Fase Regular, con Mike James y Elie Okobo como referentes ofensivos, entonces no jugó para el Barça un Tomas Satoransky que, recuperado de un susto médico, es pieza clave para el equilibrio defensivo de los 'culers'.

En ataque, el Barça volverá a apoyarse en el gran momento de Will Clyburn y Kevin Punter, mientras que Jan Vesely y Toko Shengelia deberán imponer su experiencia en la pintura, quizás el punto más débil del conjunto monegasco, que todavía no puede contar con el exblaugrana Nikola Mirotic y que viene jugando los últimos choques con apenas una rotación de ocho jugadores.

Más allá, este duelo único, esta final, añade más morbo a una historia creciente entre monegascos y catalanes, con un precedente entre ambos en eliminatorias en el 'play-off' de la pasada temporada, resuelto por 3-2 para el AS Monaco en la última jugada del quinto partido, con un tiro fallado de Kevin Punter que, de haber entrado, habría llevado al Barça y no al AS Monaco a la última Final Four. Esta vez, el choque es por entrar en esos 'Play-offs' y no decir tan pronto adiós a la final a cuatro.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

AS MONACO: James, Strazel, Blossomgame, Diallo y Theis --posible quinteto inicial--; Okobo, Hayes y Begarin.

BARÇA: Satoransky, Punter, Clyburn, Shengelia y Vesely --posible quinteto inicial--; Marcos, Cale, Norris, Brizuela, Hernangómez, Fall y Parra.

--ÁRBITROS: Pukl, Mogulkoc y Kardum.

--PABELLÓN: Salle Gaston Medecin.

--HORA: 19.30/Movistar+.