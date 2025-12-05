El Barça asalta el fortín de Belgrado

Darío Brizuela con el FC Barcelona - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Barça se ha impuesto este viernes al Estrella Roja (79-89) en el Belgrado Arena en la jornada 14 de la Fase Regular de la Euroliga, un partido en el que los 20 puntos de Will Clyburn en la primera parte y, sobre todo, la actuación estelar de Darío Brizuela tras el descanso encarrilaron la victoria de los de Xavi Pascual, que alcanzan el 'Top 6' de la competición.

Hasta ahora, solo el Emporio Armani Milán -en la primera jornada, 82-92- había asaltado la casa de los de Sasa Obradovic, que acumulaban siete victorias consecutivas al calor de su público y que llegaban a la cita segundos en la tabla. Sin embargo, la actuación coral de los blaugranas, con Clyburn (22) y Brizuela (17) comandando la faceta ofensiva y con Kevin Punter (14) y Toko Shengelia (15) también con dobles puntos, los guió hacia el segundo triunfo seguido en Europa tras el logrado ante el ASVEL Villeurbanne.

En un abarrotado Belgrado Arena, casi inexpugnable este curso, el conjunto culé enlazó un parcial de 0-11, liderado por Punter y Shengelia, para abrir un buen hueco (4-15) antes del ecuador del primer cuarto, aunque el nigeriano Chima Moneke impidió que los de Xavi Pascual pudieran escaparse (17-21).

Ya en el segundo, Will Clyburn tomó el mando y golpeó al equipo serbio desde la línea de tres. Frente al paupérrimo 2 de 10 de Estrella Roja en la primera mitad, el alero estadounidense se lució con cuatro triples que permitieron a los catalanes ampliar su ventaja hasta el +7 al paso por vestuarios.

Suyos fueron 15 de los 25 tantos del cuadro azulgrana en el segundo cuarto -20 en los dos primeros-, mientras Punter -8 puntos y 4 asistencias- cerraba el parcial anotando tres tiros libres con los que establecía el momentáneo 39-46.

Sin embargo, el endurecimiento de la defensa de los de Sasa Obradovic en la reanudación del encuentro comenzó a plantear serios problemas al Barça. Dos posesiones perdidas por los de Pascual y un 10-0 con Moneke al mando facilitaron el empate a 52 en la mitad del cuarto, y solo un triple de Darío Brizuela pudo romper la sequía (52-55).

El escolta vasco anotó los seis siguientes puntos culés para mantener a los suyos al frente y apagar un cuarto que iba camino de convertirse en el de la remontada de Estrella Roja, que todavía tuvo que ver cómo Brizuela estrenaba el parcial definitivo con otro triple, cortando el 5-0 de inicio de los locales (62-68).

Las canastas de Joel Parra, Shengelia y Punter permitían alcanzar la máxima renta, de +12, en el choque a falta de cinco minutos para el final y forzaban el tiempo muerto de Obradovic. Un 3+1 de Punter hacía despegar de manera definitiva a los blaugranas (65-80), que ya no dejaron escapar la victoria, que les deja con un 9-5 que les devuelve al 'Top 6'.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ESTRELLA ROJA, 79 - BARÇA, 89 (39-46, al descanso).

--EQUIPOS.

ESTRELLA ROJA: Miller-McIntyre (19), Dobric (2), Nwora (12), Moneke (15) y Motiejunas (4) --quinteto inicial--; Graham (4), Butler (4), Kalinic (10), Ojeleye (9) y Davidovac (-).

BARÇA: Satoransky (2), Punter (14), Clyburn (22), Shengelia (15) y Vesely (6) --quinteto inicial--; Marcos (4), Cale (-), Norris (4), Brizuela (17), Hernangómez (-) y Parra (5).

--PARCIALES: 17-21, 22-25, 18-17 y 22-26.

--ÁRBITROS: Mogulkoc, Kowalski y Giovannetti. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Belgrado Arena.