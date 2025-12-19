El Barça-Baskonia bate el récord histórico de anotación combinada más alta de la Euroliga

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El triunfo del FC Barcelona por 134-124 ante el Kosner Baskonia batió este viernes algunos récords históricos de la Euroliga, destacando el de anotación combinada más alta con sus 258 puntos tras las tres prórrogas en el Palau Blaugrana, superaron los 256 que se vieron el 5 de enero de 2024 durante un Real Madrid vs Anadolu Efes con cuatro prórrogas.

Aquella Noche de Reyes, en el pabellón que entonces se llamaba WiZink Center y ahora se llama Movistar Arena, tanto el equipo merengue como su invitado turco dieron a los 8.221 espectadores un regalo en forma de partidazo, con alternancias y mucha tensión mientras en la capital de España se desarrollaba la tradicional cabalgata por el Distrito Centro.

Casi dos años más tarde, a las puertas de una nueva Navidad, Barça y Baskonia regalaron otro tremendo partido y cuya tarjeta de estadística alcanzó las cifras más abultadas de la máxima competición europea de clubes. No en vano, los culés firmaron con 134 puntos el tanteo más alto de un equipo y mejoraron los 130 del Real Madrid en su duelo con el Efes.

Además, el escolta neoyorquino Kevin Punter fue fundamental para la victoria azulgrana con sus 43 puntos, consiguiendo así la cuarta mejor anotación histórica de la Euroliga y rozando el registro de 45 puntos que el ala-pívot búlgaro Sasha Vezenkov logró el 10 de enero este mismo 2025 con el Olympiacos en un encuentro frente al Bayern Múnich.

La plusmarca que se le escapó a Punter durante este compromiso contra los vitorianos fue la de más minutos jugados, pues Xavi Pascual lo tuvo sobre la cancha 44:59 en total. Ese liderato lo tiene Shane Larkin por los 53:11 que disputó con el Efes en el citado encuentro ante el Real Madrid.