El Barça busca afianzar su reacción a la espera de Xavi Pascual

BARCELONA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Barça recibe este viernes (20.30 horas, Movistar+) a la Virtus Bolonia en el Palau Blaugrana, en partido correspondiente a la jornada 11 de la Fase Regular de la Euroliga, con el objetivo de enlazar su segunda victoria consecutiva y mantener como mínimo la plaza en la zona de 'Play-In', en un momento de transición marcado por la interinidad de Òscar Orellana tras la reciente destitución de Joan Peñarroya y la inminente llegada al banquillo, el próximo lunes, de Xavi Pascual.

El conjunto blaugrana, octavo en la clasificación con un balance positivo de 6-4, sigue bajo el mando provisional de Òscar Orellana, ayudante de Peñarroya que ya dirigió la sufrida victoria en Múnich (74-75) ante el Bayern el pasado miércoles. Orellana, que firmó un debut triunfal, buscará ahora un segundo triunfo consecutivo para reforzar la moral del vestuario y, de paso, dejar el equipo en dinámica positiva antes de la toma de mando de Xavi Pascual, que será presentado y asumirá el control el lunes 17.

Pascual, que regresa al club que entrenó entre 2008 y 2016 y con el que conquistó 12 títulos -entre ellos la Euroliga de París 2010, la segunda y última del Barça-, afrontará su segunda etapa con el reto de devolver la estabilidad y competitividad a un grupo diseñado para aspirar a todo, aunque con lagunas defensivas a corregir de inmediato. Su llegada ha despertado expectación en el entorno 'culer' y también entre los jugadores, que buscarán convencer al nuevo técnico con una buena actuación ante un rival de nivel.

Enfrente tendrán a la Virtus Bolonia, duodécima en la tabla con un balance de 5-5, y que llega dirigida por un viejo conocido del Palau Blaugrana como Dusko Ivanovic. El técnico montenegrino, que precisamente tuvo a Xavi Pascual como ayudante en su etapa en el Barça, regresa a la pista blaugrana con un equipo que rompió su mala racha europea tras tres derrotas seguidas lejos de casa, al imponerse en la última jornada al Anadolu Efes Istanbul (99-89) con una destacada actuación del argentino Luca Vildoza, con 24 puntos de valoración.

Más allá del duelo en los banquillos, el partido tendrá el aliciente emocional del reencuentro de Tornike 'Toko' Shengelia con su exequipo. El ala-pívot georgiano, uno de los fichajes más relevantes del verano en el Palau, fue líder de la Virtus durante tres temporadas antes de fichar por el Barça, y se ha consolidado como una pieza clave en el esquema blaugrana con Peñarroya y se prevé que siga siendo igual con Pascual.

En un Palau que espera una buena entrada pese al contexto convulso, el Barça tratará de confirmar su recuperación y prolongar la inercia positiva que empezó en Baviera, mientras que la Virtus buscará un triunfo que la devuelva a la lucha por los puestos de 'Play-In'. El regreso de Pascual se acerca, pero antes el conjunto catalán deberá demostrar, ante su público, que sigue vivo y competitivo a la espera del regreso a casa del técnico de Gavà.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

BARÇA: Satoransky, Punter, Parra, Shengelia y Vesely --posible quinteto inicial--; Marcos, Cale, Norris, Brizuela, Hernangómez, Laprovittola y Clyburn.

VIRTUS BOLONIA: Edwards, Vildoza, Jallow, Smailagic y Diouf --posible quinteto inicial--; Pajola, Niang, Taylor, Alston Jr., Hackett, Morgan y Diarra.

--ÁRBITROS: Ryzhyk, Silva y Balak.

--PABELLÓN: Palau Blaugrana.

--HORA: 20.30/Movistar+.