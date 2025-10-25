El Barça calma las aguas en el Palau y Tenerife reafirma el liderato

MADRID 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Barça venció (100-85) este sábado al Río Breogán en la cuarta jornada de la Liga Endesa para encontrar regularidad en la competición doméstica, la cual domina La Laguna Tenerife, que siguió el pleno de victorias a costa del Unicaja (95-79).

Los de Joan Peñarroya calmaron los ánimos de un Palau que había terminado con pañolada la mala actuación y derrota del jueves contra el Zalgiris en Euroliga. Will Clyburn rubricó su mejor partido con la camiseta azulgrana, 21 puntos, y ayudó a los locales a encontrar el acierto en un buen inicio (28-18).

El cuadro gallego recortó distancias y no fue hasta el último parcial cuando el Barça logró resolver. También dio un buen paso para encajar en su nuevo equipo Myles Cale, mientras que Youssoupha Fall, Willy Hernangómez y Joel Parra mostraron superioridad por dentro para dar a los catalanes su segunda victoria en Liga.

Mientras, La Laguna Tenerife se reafirmó en el liderato ganando en casa a un Unicaja mermado por las bajas. Marcelinho Huertas (19 puntos y 20 de valoración) y Giorgi Shermadini (15 y 22) hicieron fácil un nuevo episodio de la rivalidad creciente contra los malagueños. El cuadro canario mantuvo el pleno de victorias dominando de principio a fin, pese a los esfuerzos de Tyson Pérez (11 puntos, 12 rebotes, 21 de valoración).

Además, el Barris Nord vivió otra fiesta, tres de cuatro para un Hiopos Lleida que no dio opción (99-90) a un Coviran Granada que sigue sin ganar. El cuadro catalán se mantiene como revelación del inicio de la temporada, gracias al gran partido de Orio Paulí (19 puntos y 21 de valoración) y Melvin Ejim (15 y 23), más otros cinco jugadores locales que estuvieron en dobles dígitos de valoración.

Por otro lado, la jornada de sábado la cerró el triunfo (89-102) del Casademont Zaragoza en Burgos. El equipo maño firmó su segunda victoria y endosó al Recoletas Salud San Pablo Burgos su tercera derrota seguida. Devin Robinson (24 puntos y 36 de valoración) fue el mejor de un partido que dominó el Zaragoza en todos los cuartos.