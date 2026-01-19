El Barça debe recuperarse en el reto del Dubai Basketball

Xavi Pascual y jugadores del Barça en un partido de la Euroliga - Europa Press/Contacto/Acero

BARCELONA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Barça recibe este martes al Dubai Basketball en el Palau Blaugrana (20.30) en la jornada 23 de la Fase Regular de la Euroliga en un duelo clave para los blaugranas, que llegan de perder el Clásico continental, en su objetivo de mantenerse entre los seis primeros y asegurar el acceso directo a los 'Play-offs' de la competición ante un recién llegado que, con viejos conocidos, quiere asaltar el Palau.

El conjunto dirigido por Xavi Pascual llega a la cita como sexto clasificado, con un balance de 14 victorias y 8 derrotas, mientras que el equipo emiratí es decimotercero (10-12), actualmente fuera incluso de las posiciones de 'Play-In', zona que tiene a dos triunfos.

Así que una victoria permitiría al Barça reforzar su posición en la zona alta, y sobre todo alejar los fantasmas que planean sobre el equipo tras la dura derrota en Madrid y sufrir para, en la Liga Endesa, ganar al Burgos. Mientras que el Dubai necesita sumar para no descolgarse definitivamente.

El técnico blaugrana reconoció en la previa del choque el desgaste acumulado del equipo tras una exigente secuencia de partidos. "Vamos acumulando, pero seguramente hemos de conseguir conectar bien mentalmente con el partido. El equipo está un poco cansado mentalmente", explicó Pascual, que ve el duelo como una oportunidad para recuperar sensaciones.

En ese sentido, el entrenador del Barça subrayó la importancia del factor Palau. "Son tres partidos importantísimos. Estamos aquí en casa y espero que este partido de Dubai sea el que nos empuje hacia arriba y nos haga volver a encontrar las buenas sensaciones", apuntó, apelando a la conexión con la grada tras un reciente tramo irregular.

El Barça viene de perder con claridad el Clásico europeo ante el Real Madrid (80-61), aunque en la Liga Endesa logró un ajustado triunfo ante el Burgos (79-80). En Euroliga, antes de la derrota frente al conjunto blanco, habían encadenado dos victorias en el Palau ante Partizán de Belgrado y Maccabi Tel Aviv, una dinámica que buscan retomar ante su público.

Dubai Basketball afronta el partido como uno de los equipos más llamativos de la temporada en su debut en la competición, con una plantilla de 17 jugadores de alto nivel entre los que destacan nombres como Kabengele, Petrusev, Bacon, Bertans, Musa o el reciente fichaje de Bruno Caboclo, además del exblaugrana Justin Anderson, que regresa al Palau. "La verdad es que el 'roster' es espectacular", reconoció Pascual.

El conjunto entrenado por Jurica Golemac llega tras perder en casa ante la Virtus Bolonia (72-80), aunque fue capaz de imponerse al Fenerbahçe (92-81), si bien su rendimiento baja notablemente a domicilio. De ahí que el Barça confíe en mejorar a tiempo de cobrarse la revancha del 83-78 que encajó en Dubái en el duelo de la primera vuelta.

En el apartado de bajas, el Barça no podrá contar con Will Clyburn, lesionado desde la jornada 17 y aún fuera de combate, ni con Juan Núñez, que continúa recuperándose de una lesión de rodilla y no regresará hasta la primavera. Dubai, por su parte, no ha comunicado bajas para el encuentro, aunque Caboclo podría debutar en Euroliga y Dzanan Musa ya ha vuelto a competir tras una larga ausencia.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

BARÇA: Satoransky, Punter, Parra, Shengelia y Vesely --posible quinteto inicial--; Brizuela, Laprovittola, Cale, Norris, Kusturica, Hernangómez, Fall y Keita.

DUBAI BASKETBALL: Wright IV, Abass, Bacon, Kabengele y Petrusev --posible quinteto inicial--; Dangubic, Caboclo, Abramovic, Prepelic, Bertans, Anderson y Kamenjas.

--ÁRBITROS: Pukl, Shemmesh y Boubert.

--PABELLÓN: Palau Blaugrana.

--HORA: 20.30/Movistar+.