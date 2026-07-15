El Barça ficha al pívot Josh Nebo hasta 2029

El pívot estadounidense Josh Nebo firma por el Barça de baloncesto - FCB

BARCELONA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Barça ha anunciado este miércoles el fichaje del pívot estadounidense con pasaporte esloveno Josh Nebo, de casi 29 años y que firma hasta el 30 de junio de 2029 para convertirse en uno de los referentes del juego interior del nuevo proyecto blaigrana tras su etapa en el EA7 Emporio Armani Milán.

"Estoy muy emocionado de comenzar esta nueva etapa. Vengo aquí para ganar. Quiero luchar por conseguir títulos tanto en la ACB como en la Euroliga. Ese es mi objetivo", aseguró el jugador, de 28 años y 2,06 metros, tras superar la revisión médica y en declaraciones facilitadas por el club.

El conjunto blaugrana incorpora así a un pívot de perfil físico, con capacidad para dominar el rebote, finalizar cerca del aro y proteger la pintura, además de una amplia experiencia en la Euroliga, competición en la que acumula 136 partidos con las camisetas del Zalgiris Kaunas, el Maccabi Tel Aviv y el Milán, con unos promedios de 9,3 puntos, 6,3 rebotes y 13,7 de valoración.

Nacido en Texas el 19 de julio de 1997, Nebo inició su carrera profesional en el Hapoel Eilat israelí tras finalizar su etapa universitaria en Estados Unidos. En su primera temporada en Europa firmó 13,6 puntos y 10 rebotes por encuentro, lo que le abrió las puertas del Zalgiris Kaunas y de la Euroliga.

Su progresión continuó en el Maccabi Tel Aviv, donde conquistó dos ligas israelíes y firmó la mejor temporada de su carrera en la máxima competición continental durante el curso 2023-24, con una media de 11,1 puntos y 7,1 rebotes por partido, liderando además la Euroliga en capturas.

En el verano de 2024 recaló en el Milán, con el que ha conquistado dos Supercopas italianas, una Copa y la Serie A, cerrando la pasada campaña con medias de 10,1 puntos y 5,4 rebotes en la Euroliga y siendo una pieza importante en el título liguero.

El nuevo jugador obtuvo el pasaporte esloveno en 2024 y debutó ese mismo año con la selección nacional, con la que disputó el Preolímpico y promedió 16,3 puntos, 9,3 rebotes y 21,7 créditos de valoración. Todo ello a las órdenes del seleccionador Aleksander Sekulic, que será nuevo técnico 'culer' en los próximos días una vez se peinen los flecos del nuevo contrato.

Nebo aseguró que una de las razones que le llevaron a aceptar la oferta azulgrana fue la exigencia competitiva del club. "Cuando pienso en este club, lo primero que me viene a la cabeza es su cultura ganadora. Cada año lucha por los 'playoffs' y por disputar la Final Four. Creo que puedo aportar defensa, rebote, capacidad para finalizar las jugadas, liderazgo y carácter", afirmó.

Además, se mostró ilusionado por jugar en el Palau Blaugrana. "Espero que la afición sea espectacular, que anime con fuerza y que esté ilusionada. Tengo muchas ganas de jugar delante de ella", concluyó.